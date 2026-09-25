John Cena y Jessica Biel visitan la CDMX para el estreno especial de 'Matchbox'

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Los protagonistas de la nueva película de acción basada en los icónicos juguetes de Mattel llegarán a la capital mexicana el 1 de octubre. Participarán en una proyección exclusiva antes del lanzamiento global en Apple TV programado para el 9 de octubre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 09:27 AM.