John Cena y Jessica Biel visitan la CDMX para el estreno especial de 'Matchbox'

Los fans mexicanos del cine de acción y de las estrellas de Hollywood tendrán una cita imperdible este jueves 1 de octubre. John Cena y Jessica Biel, junto con parte del elenco de la película "Matchbox", visitarán la Ciudad de México para celebrar el estreno especial de esta nueva aventura inspirada en los famosos autos de juguete de Mattel.La visita forma parte de la gira promocional de Apple Original Films y permitirá a los seguidores disfrutar de una proyección exclusiva antes del lanzamiento oficial a nivel mundial. El evento se llevará a cabo en Parque Toreo, ubicado cerca de la estación Metro Cuatro Caminos (Línea 2), un espacio accesible para los aficionados que deseen convivir con las estrellas.Además de Cena y Biel, el elenco confirmado para la visita incluye a: