Lionel Scaloni confirma su deseo de seguir en la Selección Argentina

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El técnico expresó su intención de continuar al frente del equipo tras la final del Mundial 2026. Confirmó que se reunirá con el presidente de la AFA y justificó la no convocatoria de figuras clave como un paso necesario para evaluar a nuevos talentos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 09:11 AM.