Lionel Scaloni confirma su deseo de seguir en la Selección Argentina

Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su futuro y afirmó este jueves que tiene "ganas de continuar" como entrenador de la Selección Argentina. Durante una conferencia de prensa en las afueras de Buenos Aires, el director técnico aclaró que aún no hay novedades oficiales sobre su renovación, pero confirmó que se reunirá próximamente con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, para conversar sobre "un montón de aspectos" pendientes.Las declaraciones se dieron en el marco de la preparación para la gira de amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último encuentro, programado para el 6 de octubre, marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Albiceleste tras su anuncio de retiro el pasado 31 de agosto. Scaloni reconoció que el proceso de transición ya comenzó y explicó la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en la actual convocatoria: "Son gente que nos ha dado un montón y en principio hoy no están... queremos ver a otros chicos", señaló, aunque dejó claro que "las puertas no están cerradas" para su regreso en el futuro.El entrenador también reflexionó sobre el periodo posterior a la Final del Mundial 2026, donde Argentina cayó 1-0 ante España. Scaloni describió los últimos 45 días como un tiempo de "mucha calma y análisis", expresando una mezcla de satisfacción por el camino recorrido y la bronca natural de haber estado tan cerca de revalidar el título mundial. "Hubiese sido para todos espectacular, pero no se dio", admitió, dejando entrever que esa reflexión fue fundamental para confirmar su deseo de seguir liderando el proyecto nacional en esta nueva etapa sin Messi.