Lupillo Rivera renuncia a Top Chef VIP 5 tras acusar filtración malintencionada sobre su vida

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El cantante abandonó la competencia en plena transmisión al denunciar que se adelantó información sobre su nueva relación sentimental para generar morbo. Aseguró que la decisión es definitiva pese a creer que tenía oportunidades de ganar el premio de 200 mil dólares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 10:06 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 10:10 AM.