Manelyk revela haber sufrido abuso sexual en su infancia y su proceso de sanación

Manelyk, actual participante de La Granja VIP, protagonizó uno de los momentos más emotivos y profundos del programa al revelar que fue víctima de abuso sexual durante su infancia. En medio de una dinámica de convivencia, la influencer decidió abrirse sobre este episodio traumático que, según confesó, mantuvo bloqueado en su memoria durante muchos años.La celebridad explicó que el recuerdo resurgió posteriormente, desencadenando un periodo complicado marcado por la ansiedad y la depresión. Este proceso la llevó a cuestionar aspectos fundamentales de su personalidad y su vida. Manelyk detalló cómo, en su etapa adulta, buscaba inconscientemente respuestas o validación a través de relaciones sentimentales con hombres, intentando procesar el daño causado por su agresor. Incluso llegó a sentir incomodidad e inseguridad al intentar tener intimidad con sus parejas debido a los recuerdos intrusivos que surgían.El punto de inflexión en su sanación ocurrió cuando, con apoyo profesional y mediante conversaciones con personas cercanas, logró comprender que ella no tenía ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido. "Comencé a trabajar en mí misma y a modificar la manera en que entendía algunas experiencias", señaló.Un pilar fundamental en su recuperación fue el acercamiento a la espiritualidad. Manelyk destacó que fortalecer su vínculo con Dios le permitió poner en una balanza lo que realmente importa, dejando atrás las banalidades y encontrando un equilibrio entre lo material y lo espiritual. "Me liberé acercándome a Dios y creciendo en mi vida espiritual", afirmó, mostrando una versión más serena y valorada de sí misma. Su testimonio ha generado una ola de apoyo entre sus seguidores y compañeros, quienes han celebrado su valentía al compartir una historia tan personal como parte de su proceso de transformación.