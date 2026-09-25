Manelyk revela haber sufrido abuso sexual en su infancia y su proceso de sanación

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Durante una dinámica del reality, la influencer compartió cómo un trauma de su niñez afectó su vida adulta, provocándole ansiedad y depresión. Relató que su sanación llegó al comprender que no era responsable de los hechos y al fortalecer su vínculo con la espiritualidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 08:58 AM.