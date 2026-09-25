Margot Robbie adopta legalmente el apellido de su esposo, Tom Ackerley, en documentos empresariales

Margot Robbie ha dado un paso significativo en su vida personal al cambiar legalmente su apellido en los documentos societarios del Reino Unido. Según reveló PEOPLE, la actriz de 36 años aparece ahora registrada como “Margot Elise Ackerley” en los archivos de Companies House, la agencia oficial de registro empresarial británica, correspondientes a LuckyChap Entertainment, la productora que fundó junto a su esposo, Tom Ackerley.Las autoridades confirmaron la modificación el miércoles 23 de septiembre, detallando el cambio de “Margot Elise Robbie” a su nuevo nombre legal. Este movimiento ocurre pocos meses antes de que la pareja celebre su décimo aniversario de bodas este próximo diciembre. Cabe destacar que Robbie figuraba con su apellido de soltera en estos documentos desde mayo de 2015, cuando fue designada directora de la compañía.A pesar del cambio legal en el ámbito corporativo, se prevé que la estrella continúe utilizando “Margot Robbie” como su nombre profesional. De hecho, en los créditos recientes de Sterling Point, serie coproducida por LuckyChap y estrenada en Amazon Prime Video, ella sigue acreditada con su apellido original. Este no es el primer indicio de su preferencia por el apellido de su esposo en la esfera privada; en 2018, The Daily Telegraph reportó que su nombre aparecía como “Margot Ackerley” en el plano de mesas de la boda de una amiga.La historia de amor entre Robbie y Ackerley comenzó en 2013 durante el rodaje de Suite Française, donde ella actuaba y él trabajaba como asistente de dirección. Tras una larga amistad e incluso ser compañeros de casa, la relación se volvió romántica. En 2014, junto con amigos cercanos, fundaron LuckyChap Entertainment, responsable de éxitos taquilleros y críticos como I, Tonya, Birds of Prey, Barbie y Saltburn. La pareja se casó íntimamente en Byron Bay, Australia, en diciembre de 2016 y dio la bienvenida a su primer hijo, un varón, en octubre de 2024.Tom Ackerley ha descrito su dinámica laboral y personal como algo "fluido", sin interruptores de encendido o apagado. Actualmente, LuckyChap tiene varios proyectos en desarrollo, incluyendo una adaptación en acción real de The Sims, una precuela de Ocean’s Eleven dirigida por Bradley Cooper y una nueva versión de Sleepy Hollow protagonizada por Sydney Sweeney.