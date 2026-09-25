Margot Robbie adopta legalmente el apellido de su esposo, Tom Ackerley, en documentos empresariales

...

La actriz australiana actualizó sus registros en la agencia empresarial británica a "Margot Elise Ackerley", aunque se espera que mantenga su nombre artístico profesional. El movimiento coincide con el acercamiento de su décimo aniversario de bodas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 11:48 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 11:50 AM.