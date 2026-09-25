Nacho Cano y Gala Montes cruzan declaraciones por su salida del musical 'Malinche'

La salida de Gala Montes del elenco protagónico del musical Malinche ha desatado una nueva polémica tras el intercambio de versiones entre la actriz y el productor español Nacho Cano. El conflicto se originó cuando Montes decidió ingresar al reality La Casa de los Famosos México, lo que alteró la logística de la producción teatral.En una entrevista con Maxine Woodside, Nacho Cano explicó que, aunque admira a la actriz, su decisión de participar en el concurso "descolocó" a un equipo de más de 200 personas y al departamento de marketing. Cano relató que aceptó inicialmente la decisión de Montes, pero días después ella le informó que había salido del reality y deseaba retomar su papel como Malinche. Para entonces, la producción ya había avanzado sin ella. "Le digo ‘Ya no está en mi campo porque tendría que llamar a mi gente’", señaló el compositor, justificando su decisión de continuar sin la intérprete.Por su parte, Gala Montes respondió contundentemente a través de sus historias de Instagram, acusando a Cano de "mal informar" y de ejercer "ghosting total" al no responderle durante el proceso. La actriz compartió capturas de pantalla de sus conversaciones y reveló detalles sobre las condiciones en las que trabajaba: