Nacho Cano y Gala Montes cruzan declaraciones por su salida del musical 'Malinche'

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El productor aseguró que la actriz modificó los planes al entrar y salir rápidamente de un reality show, mientras que ella acusa falta de comunicación y condiciones laborales precarias durante los ensayos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 11:26 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 11:32 AM.