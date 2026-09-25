Netflix amplía su catálogo infantil con nueva película de Plaza Sésamo y spin-off de Gabby’s Dollhou

Netflix continúa fortaleciendo su apuesta por el público infantil y preescolar con una serie de anuncios que incluyen nuevas producciones originales, extensiones de franquicias exitosas y categorías innovadoras. Uno de los puntos centrales es la renovación del acuerdo con Sesame Workshop, que permitirá a la plataforma seguir transmitiendo Plaza Sésamo hasta su temporada 62, además del desarrollo de una película basada en la emblemática serie. Como parte inmediata de esta colaboración, nuevos episodios de la temporada 57 llegarán el 23 de noviembre, poco después del estreno de Mecha Builders, un spin-off en animación CGI programado para el 26 de octubre.El universo de Gabby’s Dollhouse también se expande con el lanzamiento de Doozie’s Doghouse, una serie centrada en Doozie, la hermana menor de Gabby, cuya pasión por los perros contrasta con la afición felina de su hermana. El personaje, cuya voz es interpretada por Celestina Harris, debutó oficialmente en la temporada 14 tras aparecer en la película de 2025. Doozie’s Doghouse llegará a Netflix el 9 de noviembre. Además, la franquicia tendrá contenido temático de fin de año con Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers, una colección de cuatro especiales de repostería presentados por Laila Lockhart Kraner, con nuevos episodios previstos para 2027.Otras novedades incluyen: