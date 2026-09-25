Netflix amplía su catálogo infantil con nueva película de Plaza Sésamo y spin-off de Gabby’s Dollhou

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La plataforma renovó su acuerdo con Sesame Workshop hasta la temporada 62 y anunció el estreno de nuevas series derivadas. También introdujo una colección de "baja estimulación" para ofrecer opciones más pausadas a los espectadores más jóvenes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 09:09 AM.