Ricardo Margaleff defiende a Ian, hijo de Yahir, tras críticas en redes por su visita a LCDLFM 2026

La visita de Ian, el hijo menor del cantante Yahir, a La Casa de los Famosos México 2026 se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la recta final del programa, pero también desató una polémica inesperada fuera de la pantalla. Tras el reencuentro entre padre e hijo, surgieron comentarios negativos en redes sociales dirigidos hacia el niño, lo que provocó la inmediata intervención del participante Ricardo Margaleff.El conductor y actor fue contundente al pedir respeto para el menor, señalando que Ian es un niño que entró a la casa con la única intención de ver a su papá después de dos meses y medio sin verlo, sin involucrarse en las estrategias o conflictos de la competencia. "Que Ricardo Margaleff tuviera que salir a decir que se tiene que respetar a los niños, es algo que creía que para todos era obvio", expresó el propio Margaleff en redes, criticando el "hate" dirigido al hijo de Yahir por parte de algunos seguidores de otros habitantes.Desde su experiencia como padre, Margaleff destacó que la exposición pública de los participantes no debe extenderse automáticamente a sus hijos. "El hecho de que Ian sea hijo de una persona famosa no debería convertirlo en blanco de comentarios negativos", afirmó, recordando que el pequeño llegó emocionado y solo buscaba convivir con su progenitor. Incluso, bromeó diciendo que él habría hecho lo mismo por entrar a la casa, "aunque fuera únicamente por los dulces".El reencuentro y las aclaracionesEl momento entre Yahir e Ian estuvo cargado de emoción. El cantante rompió en llanto apenas vio a su hijo, compartiendo un abrazo prolongado antes de la dolorosa despedida, donde el pequeño le dijo: "Yo también te amo. Adiós papá". Durante la visita, Ian también llevó un mensaje de su madre y felicitó a Yahir por llegar a la final.Sin embargo, la interacción no estuvo exenta de tensión debido a los roces previos de Yahir con Gema Garoa y Ese Pérez. Aunque inicialmente surgió un comentario que llamó la atención, ambos residentes hablaron directamente con el niño para aclarar cualquier malentendido. En un video oficial, Ese le aseguró a Ian: "Sí me cae bien tu papá, hijo", mientras que Yahir manifestó entender la situación y ver a sus compañeros como una especie de "tíos" para el pequeño, descartando envidias o rencores que pudieran afectar al menor.A pesar de estas aclaraciones dentro de la casa, la reacción en redes sociales continuó etiquetando injustamente al niño como "grosero", lo que consolidó la postura de Margaleff y de gran parte de la audiencia que exige proteger la infancia de la toxicidad que a veces genera la dinámica de los realities.