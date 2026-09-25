Ricardo Margaleff defiende a Ian, hijo de Yahir, tras críticas en redes por su visita a LCDLFM 2026

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El conductor salió al paso de los comentarios negativos dirigidos al menor de edad en redes sociales, enfatizando que los niños no deben ser blanco de ataques por los conflictos de los adultos. La visita generó un emotivo reencuentro entre padre e hijo y aclaraciones dentro de la casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 01:58 PM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 02:31 PM.