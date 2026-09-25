'Sale el Sol' amplía su horario hasta las 12:00 pm tras petición de la audiencia

El matutino Sale el Sol de Imagen Televisión confirmó un cambio significativo en su parrilla de programación. Durante una emisión reciente, los conductores principales, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro, sorprendieron a la audiencia al anunciar que el programa ampliará su horario. A partir del lunes 28 de septiembre, el espacio se transmitirá de 9:00 a 12:00 horas, extendiendo así su duración habitual."Este programa, su matutino de confianza, crecemos de 9:30 a las 12:00 del día", informó Infante, mientras que Vega-Biestro agregó que la decisión responde directamente a las solicitudes de los televidentes: "Porque lo pidieron, lo han estado pidiendo... Sí los escuchamos". La noticia fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores celebraron tener más tiempo para disfrutar del contenido y la conducción del equipo.Este ajuste se suma a otras modificaciones recientes en el formato. Hace algunas semanas, el programa integró nuevamente a Manolo Carmona con su icónico personaje Heladio Malandrino, quien regresó primero a la sección 'Neta o choro' y luego al foro principal, generando tanto expectativa como debate entre la audiencia. Aunque hubo especulaciones sobre el posible regreso de otras figuras como Juan Soler, finalmente fue Carmona quien retomó su lugar tras su salida en 2024.Por el momento, no se han anunciado más cambios en la estructura interna. El equipo de espectáculos continúa bajo la conducción de Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, quienes ahora tendrán una ventana de tres horas para desarrollar sus segmentos diarios. Con esta ampliación, Sale el Sol busca consolidar su posición en la competencia matutina, ofreciendo mayor contenido y respondiendo a la fidelidad de su base de seguidores.