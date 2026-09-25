'Sale el Sol' amplía su horario hasta las 12:00 pm tras petición de la audiencia

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Los conductores principales anunciaron que el programa extenderá su duración media hora más a partir del 28 de septiembre. La decisión responde a la demanda de los seguidores y se da en medio de otros cambios recientes, como el regreso del personaje Heladio Malandrino.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 08:35 AM.