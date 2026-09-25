Sebastián Rulli celebra 12 años de relación con Angelique Boyer con emotivo mensaje desde Italia

Sebastián Rulli y Angelique Boyer, una de las parejas más consolidadas y admiradas del espectáculo mexicano, celebraron este mes sus 12 años de relación. Para conmemorar el aniversario, el actor argentino publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, capturadas durante un reciente viaje que realizaron juntos por Italia.Acompañando las imágenes, Rulli escribió una extensa y romántica dedicatoria en la que destacó el profundo significado que Boyer tiene en su vida. El intérprete confesó que su relación transformó su manera de entender el amor, explicando que estar en pareja va más allá de los momentos románticos o las experiencias compartidas. "Una relación puede representar tanto libertad como un hogar", señaló Rulli, expresando su admiración por la actriz y aclarando que estos 12 años no son el final de su historia, sino apenas una parte importante de ella.La historia de amor entre ambos comenzó en los sets de grabación de la telenovela "Teresa", producida por Televisa y estrenada en 2010. Aunque en ese momento cada uno mantenía otras relaciones sentimentales, fue hasta 2014 cuando surgió una cercanía definitiva que derivó en su unión formal. Desde entonces, han logrado mantenerse juntos a pesar de las presiones de la fama, convirtiéndose en un referente de estabilidad en la industria.A lo largo de más de una década, Rulli y Boyer han compartido selectivamente momentos de su vida con sus seguidores, equilibrando la exposición pública con la protección de su intimidad. Lejos de polémicas o chismes, la pareja ha priorizado su bienestar emocional, demostrando que su vínculo se fortalece con el tiempo y el respeto mutuo. Con este nuevo aniversario, reafirman su compromiso de seguir construyendo su futuro juntos, ya sea en México o explorando nuevos destinos como lo hicieron en esta ocasión en tierras italianas.