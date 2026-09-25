Sebastián Rulli celebra 12 años de relación con Angelique Boyer con emotivo mensaje desde Italia

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El actor aprovechó la fecha especial para compartir fotografías de su viaje y reflexionar sobre cómo la actriz cambió su perspectiva del amor, definiendo su vínculo como un equilibrio entre libertad y hogar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 08:54 AM.