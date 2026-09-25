U2 anuncia 'Carnaval De Luz', su primer álbum en nueve años, con colaboraciones de Dolly Parton

U2 ha confirmado oficialmente su regreso a los estudios con 'Carnaval De Luz', su decimosexto álbum de estudio y el primero con material inédito en nueve años. Anunciado por Island Records, el disco será lanzado el 13 de noviembre de 2026, cerrando un año prolífico para la banda que ya había publicado 24 canciones nuevas a lo largo del periodo.Producido por Jacknife Lee, el álbum combina la faceta experimental característica del grupo con estructuras más directas, abordando temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia ante "fuerzas oscuras". Según la banda, 'Carnaval De Luz' se sitúa cronológicamente "antes" de los EPs Days of Ash y Easter Lily, publicados sorpresivamente a principios de este año.Entre las colaboraciones más destacadas se encuentra la participación de Dolly Parton en la balada country "Torn", coescrita junto a Johnny McDaid. Island Records reveló que esta pista contiene "la última grabación vocal" de la legendaria artista estadounidense, quien falleció en agosto pasado. Daniel Lanois también aporta pedal steel en este tema. Otras colaboraciones incluyen a Martin Garrix en "Glorify", Brian Eno como coautor y teclista en tres canciones, y Ryan Tedder en la producción adicional de "Silencio".El título "Silencio", un track de dos minutos y medio, busca recuperar el espíritu insolente del surf-punk de los primeros años de U2 y servirá como nuevo adelanto. Por otro lado, la mención a Rosalía en la canción "The Mirror Maker (Rosalía)" genera expectativa e incógnita; aunque fuentes indican que la cantante española no participa vocalmente, no está claro si la referencia alude a la artista o a Santa Rosalía de Palermo.El álbum, que sigue al sencillo "Street of Dreams" (publicado en julio con estribillo en español), estará disponible en ediciones estándar, digitales y formatos de lujo en vinilo de colores. Con este lanzamiento, U2 reafirma su vigencia tras casi una década sin un LP completo, mezclando su legado sonoro con nuevas influencias y homenajes póstumos.