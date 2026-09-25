U2 anuncia 'Carnaval De Luz', su primer álbum en nueve años, con colaboraciones de Dolly Parton

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La banda irlandesa rompe su silencio discográfico con un trabajo de 12 canciones que explora la espiritualidad y la resistencia. El álbum incluye la última grabación vocal de Dolly Parton y mantiene el misterio sobre la participación de la artista española.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 10:10 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 10:13 AM.