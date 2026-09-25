Yolanda Andrade revela la camisa negra que usará en su funeral y confirma compra de nicho

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La conductora bromeó en el programa sobre una prenda que guardó años atrás con el fin de "desquitarla" en su caja. Su hermana confirmó recientemente la adquisición de un espacio en el columbario de la Plaza Mariana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/09/2026 11:32 AM.
En Espectáculos y editada el 25/09/2026 11:37 AM.