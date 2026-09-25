Yolanda Andrade revela la camisa negra que usará en su funeral y confirma compra de nicho

Yolanda Andrade ha vuelto a demostrar su característico sentido del humor al revelar, durante una emisión del programa Montse & Joe, cuál será la prenda que vestirá el día de su fallecimiento. La conductora, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), contó la historia detrás de una camisa negra que compró hace años y que ha reservado exclusivamente para ese momento final.Según relató Andrade, la anécdota surgió cuando encontró la prenda mientras organizaba su closet. "Encontré mi camisa que me vas a poner en la caja", dijo entre risas, provocando la reacción inmediata de su amiga y copresentadora, Montserrat Oliver, quien le pidió dejar de hablar del tema. Oliver recordó que ambas solían bromear porque Yolanda nunca se quitaba esa camisa, la cual le había costado una suma considerable en su momento. "Me dice: 'No, estás loca, está muy cara'. Y le dije: 'La voy a desquitar'", narró Andrade, explicando que su lógica era usarla hasta el último día para justificar la inversión. Aunque la prenda reapareció, la conductora decidió volver a guardarla, bromeando con ella: "Ahorita no, mi reina, vete pa dentro".Esta declaración ocurre semanas después de que su hermana, Marilé Andrade, confirmara que la conductora adquirió un nicho en la Plaza Mariana, ubicada cerca de la Basílica de Guadalupe. De acuerdo con reportes de Infobae México, los espacios disponibles en este columbario subterráneo tienen un costo de 25,300 pesos por un solo pago, más una cuota anual de mantenimiento de 1,173 pesos. La administración de la Basílica ya no cuenta con espacios dentro del recinto principal, por lo que la Plaza Mariana es la opción disponible para quienes desean descansar en las inmediaciones del santuario.La actitud de Yolanda Andrade ha sido recibida con apoyo y admiración por sus seguidores, quienes destacan su valentía para enfrentar su diagnóstico con alegría. Comentarios en redes sociales reflejan esta empatía: "Yo la veo mucho mejor" y "Yolanda va a terminar enterrándonos a todos", demostrando que su espíritu sigue intacto a pesar de los desafíos de salud.