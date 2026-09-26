Aldo Rendón descarta cáncer de tiroides y revela diagnóstico completo tras su salida de LCDLFM

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El influencer confirmó que los nódulos en su garganta no son malignos. Sin embargo, enfrenta un tratamiento por afectaciones hepáticas, inflamación del bazo y anemia hemolítica, condiciones que se agravaron durante el encierro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/09/2026 07:16 AM.
En Espectáculos y editada el 26/09/2026 07:20 AM.