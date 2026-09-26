Aldo Rendón descarta cáncer de tiroides y revela diagnóstico completo tras su salida de LCDLFM

Aldo Rendón ofreció una actualización detallada sobre su estado de salud tras su abrupta salida de La Casa de los Famosos México. En una conversación con Mara Patricia Castañeda, el creador de contenido reveló la buena noticia de que los estudios descartaron que los nódulos en su tiroides fueran malignos, desmintiendo así sus temores más profundos durante el reality. "Lo de la tiroides no fue maligno... ahorita, gracias a Dios, todo son buenas noticias", afirmó.Sin embargo, el diagnóstico completo confirma problemas de salud significativos que requirieron su retiro inmediato de la competencia: