Gema Garoa asegura su pase a la final de 'La Casa de los Famosos México 4' tras vencer en dinámica

Gema Garoa se ha convertido oficialmente en la cuarta y última finalista de La Casa de los Famosos México 4. La actriz logró imponerse en la dinámica de salvación celebrada este viernes, asegurando así su lugar en la semana final junto a Mariana Ochoa, Yahir y Karina, quienes ya habían obtenido sus pases mediante pruebas anteriores o por voto del público.La competencia por el último boleto disponible enfrentó a cinco nominados: Gema, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara y Memo Schutz. La prueba consistió en un juego de azar y estrategia con un dado de colores. Gema inició con una ventaja estratégica de dos casillas, producto de su desempeño previo. La dinámica exigía avanzar según el resultado del lanzamiento, pero incluía una regla crítica: cuando salía la indicación de "retroceder", el participante debía elegir a otro concursante para quitarle posiciones. Finalmente, Gema fue la primera en llegar a la meta, liberándose de la placa de nominados y garantizando su presencia en el desenlace.La gala contó con la presencia especial de la cantante María José, quien deleitó a los habitantes y a la audiencia con sus éxitos como "No soy una señora", "Prefiero ser su amante" y "Me equivoqué". Su visita marcó el inicio de la etapa decisiva del reality, después de semanas intensas llenas de estrategias, nominaciones y momentos virales.Detalles de la Gran Final: