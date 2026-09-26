Gema Garoa asegura su pase a la final de 'La Casa de los Famosos México 4' tras vencer en dinámica

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La actriz superó a Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara y Memo Schutz en una prueba con dado de colores. Se une a los tres finalistas previos para disputar el gran premio de 4 millones de pesos el próximo 4 de octubre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/09/2026 05:23 AM.
En Espectáculos y editada el 26/09/2026 05:43 AM.