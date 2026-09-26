Karol G lidera las nominaciones de los HEAT Latin Music Awards 2026 en su estreno en Jalisco

Los HEAT Latin Music Awards han anunciado su lista oficial de nominados para la edición 2026, marcada por un cambio histórico de sede. Tras haber nacido en República Dominicana y posteriormente mudarse a Colombia, la premiación llega a México, específicamente a Jalisco, para celebrar la "Semana HEAT" del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta. La gala final tendrá lugar el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.Karol G encabeza la lista con 10 nominaciones, destacándose en categorías como Mejor Artista Femenina y por sus colaboraciones en temas como "Coleccionando Heridas" (con Marco Antonio Solís) y "BbY WOW" (con Judeline y Rusowsky). Le sigue de cerca Bad Bunny con 9 nominaciones, mientras que figuras como Alejandro Fernández, Rosalía, Carlos Rivera, Shakira, Carín León y Grupo Frontera también figuran entre los más nominados.Un punto central de esta edición es el homenaje a la nueva sede con la introducción de la categoría Mejor Artista Regional Mexicano, reflejando la fuerza global del género. Entre los contendientes destacan Julión Álvarez, Carín León, Natanael Cano y Eden Muñoz. Otras categorías relevantes incluyen Mejor Colaboración, donde compiten dúos como Maná y Carín León ("Vivir Sin Aire"), o Los Ángeles Azules con TINI ("Pa' Él").La conducción de la gala estará a cargo de un equipo internacional integrado por: