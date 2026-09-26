Karol G lidera las nominaciones de los HEAT Latin Music Awards 2026 en su estreno en Jalisco

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La cantante colombiana obtuvo 10 nominaciones, seguida por Bad Bunny con 9. La ceremonia se realizará el 5 de noviembre en Puerto Vallarta e incluye por primera vez la categoría de Mejor Artista Regional Mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/09/2026 07:02 AM.
En Espectáculos y editada el 26/09/2026 07:05 AM.