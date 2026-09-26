Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por obtención ilegal de medicamentos para Julián Figueroa

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La actriz presentó una querella tras las declaraciones de la viuda de su hijo, quien admitió haber engañado a una psiquiatra para conseguir fármacos. El abogado de Guardia busca que se investiguen las circunstancias previas al fallecimiento del cantante en 2023.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/09/2026 06:09 AM.
En Espectáculos y editada el 26/09/2026 06:13 AM.