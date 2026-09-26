Naomy Villarreal responde a Kevyn "Bicolor" tras sus confesiones en La Granja VIP

...

La madre de sus hijas aseguró contar con pruebas como mensajes y grabaciones que desmienten la versión del comediante. Cuestionó por qué debe exigirse mensualmente el pago de alimentos si él se considera un "buen padre".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/09/2026 06:13 AM.
En Espectáculos y editada el 26/09/2026 06:17 AM.