Naomy Villarreal responde a Kevyn "Bicolor" tras sus confesiones en La Granja VIP

La participación de Kevyn Contreras, conocido como "Bicolor", en La Granja VIP ha reavivado la polémica con su expareja y madre de sus hijos, Naomy Villarreal. Tras reconocer en el reality que tomó "malas decisiones" en el pasado y que actualmente busca cambiar su imagen de padre irresponsable y deudor alimenticio, Naomy salió al paso para aclarar su postura a través de redes sociales.En su respuesta, la madre de las hijas de Kevyn fue contundente al señalar que ha guardado silencio por precaución legal: "Si hablo de ti tengo consecuencias legales". Sin embargo, afirmó contar con elementos sólidos para respaldar sus señalamientos, incluyendo mensajes, llamadas grabadas y otras pruebas que contradicen la narrativa pública del comediante. Además, acusó a Kevyn de haber pagado para que tomaran fotografías de ella con fines difamatorios.Uno de los puntos más críticos abordados por Naomy fue el tema económico. Cuestionó directamente la autoproclamación de Kevyn como un padre en proceso de cambio preguntando: "¿Por qué a un buen padre se le tiene que requerir el pago de alimento de sus hijas mes con mes?". Esta reflexión busca desmontar la idea de que las acusaciones en su contra sean exageradas o producto de terceros, asegurando que "las cosas son como son".Dentro de la granja, Kevyn había expresado que sus errores lo han separado de sus hijos y que ahora entiende que lo que más les debe es su presencia, intentando controlar la narrativa sobre su vida personal. No obstante, la reacción inmediata de Naomy sugiere que la brecha entre la versión pública del artista y la realidad privada que ella vive sigue siendo amplia, dejando a la audiencia cuestionando la sinceridad de su "momento de reflexión" en el reality.