Paola Rojas enfrenta el "síndrome del nido vacío" tras la partida de su hijo Paulo al extranjero

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La periodista reveló que uno de sus hijos se mudó para estudiar fútbol en una academia internacional. Además, confirmó que cerró la polémica con Aleks Syntek tras recibir una disculpa sincera por sus comentarios sobre su vida privada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/09/2026 05:49 AM.
En Espectáculos y editada el 26/09/2026 05:57 AM.