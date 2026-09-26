Paola Rojas enfrenta el "síndrome del nido vacío" tras la partida de su hijo Paulo al extranjero

La conductora Paola Rojas está atravesando una nueva etapa personal marcada por cambios significativos en su dinámica familiar. En una entrevista con TVNotas, la periodista reveló que su hijo mayor, Paulo, dejó México para continuar sus estudios en una academia especializada en fútbol en el extranjero. Esta decisión ha provocado que Rojas experimente lo que ella misma identifica como el "síndrome del nido vacío", reconociendo que extraña a su hijo todos los días, aunque celebra que esta etapa forme parte de su crecimiento académico y deportivo.Mientras Paulo podría permanecer fuera desde un año hasta toda su preparatoria, su hermano menor, Leo, continúa viviendo con ella en México. "Leo está aquí conmigo, afortunadamente. A Paulo lo extraño todos los días", compartió la conductora, quien mantiene su agenda profesional al frente del noticiero De pisa y corre de Imagen Televisión.Este momento de transición familiar coincide con el cierre de una reciente controversia pública. Días atrás, el cantante Aleks Syntek hizo referencia al pasado de Rojas y a su relación con el exfutbolista Luis Roberto Alves "Zague", tocando temas sensibles de su vida privada. Rojas respondió al aire exigiendo respeto: "Conmigo no te metas". Sin embargo, el conflicto tuvo una resolución rápida y positiva. Horas después, Syntek se comunicó directamente con la periodista para ofrecerle una disculpa."Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido", declaró Rojas. Además, hizo un llamado a su audiencia para evitar represalias: "No solo quiero agradecerles, también quisiera pedirles que no por defenderme ataquen a alguien". Con este gesto, la conductora busca poner punto final al incidente y centrarse en su trabajo y en apoyar a sus hijos en esta nueva etapa de sus vidas.