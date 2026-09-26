Presidente de Corea del Sur asiste a concierto de Stray Kids en CDMX durante visita de Estado

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El mandatario surcoreano disfrutó del show junto a su esposa desde un palco, portando la lightstick oficial del grupo. Su presencia reforzó el eje cultural de su visita oficial, que incluyó la firma de 17 memorandos y el reconocimiento al impacto del Hallyu en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/09/2026 05:43 AM.
En Espectáculos y editada el 26/09/2026 05:47 AM.