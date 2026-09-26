Presidente de Corea del Sur asiste a concierto de Stray Kids en CDMX durante visita de Estado

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, protagonizó un momento inédito de diplomacia cultural al asistir al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Acompañado por su esposa, Kim Hye Kyung, el mandatario fue presentado ante los asistentes durante la primera de las dos fechas programadas (25 y 26 de septiembre), cuando J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment, anunció su presencia. Ambos aparecieron en las pantallas gigantes del recinto sosteniendo una lightstick oficial de la agrupación, integrándose al ambiente festivo pocas horas después de su reunión oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.La aparición del líder surcoreano no fue casual, sino parte de una agenda de Estado que prioriza el fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambas naciones. Durante su visita, Lee destacó que "el afecto del pueblo mexicano por la cultura coreana es extraordinario", abarcando no solo el K-pop, sino también la gastronomía y otros elementos del Hallyu. Esta conexión se formalizó con la conmemoración de los 64 años de relaciones diplomáticas y el anuncio del Plan de Acción México-Corea 2026-2030, además de la firma de 17 memorandos de entendimiento en áreas como cultura, turismo, tecnología, defensa y movilidad académica.En el escenario, Bang Chan, líder de Stray Kids, lanzó un “¡Viva México!” antes de que los ocho integrantes interpretaran éxitos como “TOPLINE” y “S-Class”. La agrupación, formada en 2018 bajo JYP Entertainment, mantiene una fuerte identidad autoral gracias a la unidad de producción 3RACHA (Bang Chan, Changbin y Han), lo que ha consolidado su estatus global.La asistencia de Lee Jae-myung al concierto simboliza cómo la cultura pop se ha convertido en un pilar estratégico de la relación bilateral. Mientras los gobiernos buscan ampliar los espacios dedicados a la cultura coreana en México y profundizar la cooperación en sectores clave como energía e industria aeroespacial, eventos masivos como este reafirman que el intercambio cultural es tan vital como los acuerdos comerciales para la alianza entre ambos países.