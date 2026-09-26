Taylor Swift estrena 'Patient Zero' con dirección de fotografía de Emmanuel Lubezki

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La canción forma parte de la edición ampliada del álbum de la cantante y estará disponible desde este viernes. El videoclip, protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell, se estrenará mundialmente el domingo 27 de septiembre durante la ceremonia de premiación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/09/2026 07:05 AM.
En Espectáculos y editada el 26/09/2026 07:08 AM.