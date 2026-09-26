Taylor Swift estrena 'Patient Zero' con dirección de fotografía de Emmanuel Lubezki

Taylor Swift está lista para lanzar su más reciente trabajo musical, "Patient Zero", una pista que llega acompañada de un videoclip de alto perfil cinematográfico. La canción estará disponible oficialmente en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 25 de septiembre de 2026. El tema es parte de The Life of a Showgirl: The Encore, una edición ampliada de su último álbum que incluye cuatro canciones inéditas: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding y Babylon.Lo que ha generado mayor expectativa no es solo la música, sino la producción visual detrás del video musical. La dirección de fotografía está a cargo del mexicano Emmanuel "El Chivo" Lubezki, ganador de tres premios Óscar, quien imprime su característico estilo visual a la pieza. El videoclip, dirigido por la propia Swift, cuenta con las actuaciones de Dakota Johnson y Colin Farrell como protagonistas. Un adelanto de 13 segundos reveló una estética oscura y dramática, con imágenes de cuerpos bajo el agua, una rosa negra y escenas alrededor de una tumba, anticipando una narrativa profunda y visualmente impactante.El estreno mundial del videoclip está programado para el domingo 27 de septiembre de 2026, durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs). La transmisión comenzará a las 19:30 horas (hora del Este de EE. UU.), lo que corresponde a las 17:30 horas en Ciudad de México. Aunque aún no se ha confirmado la hora exacta dentro de la gala en la que se proyectará el video, la audiencia podrá seguir el evento a través de CBS, MTV y la plataforma de streaming Paramount+ en Estados Unidos, con disponibilidad internacional posterior.Con esta nueva entrega, Swift continúa expandiendo el universo de The Life of a Showgirl, combinando su narrativa lírica con producciones visuales de nivel cinematográfico, reforzando su colaboración con talentos de la industria fílmica como Lubezki, Johnson y Farrell.