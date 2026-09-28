Aldo de Nigris sorprende en LCDLFM 2026 al entregar el premio y lanza indirecta

Aldo de Nigris regresó sorpresivamente a La Casa de los Famosos México 2026 este lunes, justo después de la eliminación de Brianda Deyanara, para participar en la dinámica de "congelados". El regiomontano, quien se coronó campeón de la tercera temporada, acompañó a la conductora Galilea Montijo para ingresar el portafolio con los 4 millones de pesos que se llevará el ganador de la cuarta temporada, dirigiendo unas palabras de aliento a los finalistas.Sin embargo, lo que más ha captado la atención de la audiencia no fue su breve aparición, sino los comentarios que hizo a su salida del foro. Varias de sus declaraciones fueron interpretadas por internautas y medios como una sutil indirecta hacia la producción del programa, avivando los rumores sobre una posible tensión detrás de cámaras.El trasfondo: ¿Tensión con Rosa María Noguerón?Aunque Aldo no mencionó nombres propios, las especulaciones apuntan directamente a la productora Rosa María Noguerón. Según reportes de la industria, como los señalados por Gabo Cuevas, la productora habría mostrado su inconformidad porque Aldo de Nigris publicó una fotografía apoyando a Kevyn "Bicolor" Contreras, participante del reality competidor La Granja VIP de TV Azteca. Este gesto habría generado fricciones, al punto que se especuló con que la producción le impediría cualquier participación en la temporada actual de La Casa de los Famosos. No obstante, Aldo rompió el silencio mediático presentándose en el foro, lo que algunos ven como un gesto de desafío o, simplemente, de profesionalismo.Reacción del públicoLas redes sociales se dividieron tras la transmisión. Mientras algunos seguidores consideraron que sus palabras fueron una crítica velada pero necesaria hacia el manejo de la producción, otros celebraron su autenticidad y franqueza, calificándolo como el "ganador absoluto" de la temporada anterior y expresando su deseo de verlo regresar a la pantalla en un rol más protagónico. Por ahora, queda la incógnita de si este movimiento marca el inicio de una rivalidad abierta con la productora o si, por el contrario, allana el camino para un posible regreso de Aldo de Nigris a la televisión en un nuevo formato. Mientras tanto, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos entra en su recta final con la promesa del premio mayor ya bajo llave dentro de la casa.