Aldo de Nigris sorprende en LCDLFM 2026 al entregar el premio y lanza indirecta

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El ganador de la tercera temporada regresó al reality para entregar el portafolio de 4 millones de pesos. Sin embargo, sus declaraciones al salir del foro desataron especulaciones sobre una supuesta tensión con la productora Rosa María Noguerón, presuntamente molesta por su apoyo a un participante de la competencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 11:46 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 11:49 AM.