Alfredo Adame desata rumores de boda con sortijas a juego, pero aclara:"Por ahora no pienso casarme"

El conductor Alfredo Adame ha generado especulaciones sobre un posible matrimonio tras compartir en su cuenta de Instagram (alfredoadame.goldenboy) una serie de fotografías donde aparece con su pareja, Benicia Zúñiga, luciendo sortijas a juego en el dedo anular. Las imágenes, que muestran las manos entrelazadas y postales abrazados, fueron publicadas después de que Adame recibiera a su novia en el aeropuerto de la Ciudad de México con un arreglo floral, marcando el reencuentro tras un itinerario internacional de 23 días que incluyó escalas en Bogotá, Madrid y Turquía.A pesar de la simbología de los anillos, el actor aclaró ante los medios que actualmente no contempla casarse ni tener hijos con Zúñiga. "La opción de vivir juntos la han platicado someramente", explicó, aunque dejó abierta la posibilidad de llegar al altar si la relación continúa progresando favorablemente. Adame destacó que la distancia y la diferencia horaria de nueve horas no afectaron el vínculo, manteniendo una comunicación constante durante el viaje.El origen del romance: La intervención de Fernando LozadaLa relación, que comenzó hace dos meses, fue posible gracias a la insistencia de Fernando Lozada, hijo de Benicia y exintegrante de Acapulco Shore y La Casa de los Famosos. Lozada, quien compartió vivienda con Adame durante cerca de 20 días tras su salida del reality, actuó como cupido durante casi un año hasta concretar la presentación entre su madre y el conductor.Adame reveló que la química fue inmediata y que la convivencia previa con Fernando facilitó la aceptación familiar, permitiendo que Benicia conociera al "verdadero Alfredo" detrás del personaje televisivo. "Ella no dio crédito a la reputación mediática negativa debido a las referencias brindadas previamente por su hijo", señaló el actor, quien aseguró ser "sumamente romántico" en la intimidad y calificó su imagen pública conflictiva como parte de un "personaje que mantuve" en televisión.Como detalle significativo del viaje, Benicia le obsequió a Adame una medalla de la Virgen María adquirida en Éfeso (Turquía), cumpliendo una encomienda previa del conductor. Mientras los seguidores continúan preguntando por una boda inminente en redes sociales, la pareja disfruta de esta nueva etapa, con Adame prometiendo seguir compartiendo muestras de afecto en sus plataformas digitales.