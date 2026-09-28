Alfredo Adame desata rumores de boda con sortijas a juego, pero aclara:"Por ahora no pienso casarme"

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El conductor publicó fotos con argollas en el dedo anular junto a su pareja tras un viaje de 23 días. Aunque la imagen sugiere compromiso, Adame precisó que aún no planean bodas ni hijos, aunque descartó cerrar esa puerta en el futuro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 09:28 AM.