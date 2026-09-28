Brianda Deyanara es eliminada de LCDLFM 2026; Memo Schutz le envía emotivo mensaje

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La influencer fue la última en salir antes de la gran final. Durante la postgala, animó a Memo a mantener el ánimo alto, mientras que el conductor la calificó como "la chiquita más grandiosa" y negó rumores románticos al referirse a ella como una figura protegida similar a una hija.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 09:03 AM.