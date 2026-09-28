Brianda Deyanara es eliminada de LCDLFM 2026; Memo Schutz le envía emotivo mensaje

Brianda Deyanara se convirtió en la última eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, quedando a solo una semana de la gran final. En su primera aparición pública tras salir del encierro, durante la postgala conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, la creador de contenido agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que su comportamiento dentro de la casa reflejó fielmente su personalidad en la vida real.Uno de los momentos más destacados fue su mensaje dirigido a Memo Schutz, quien permanece dentro de la competencia. Brianda notó que el conductor ha estado "cabizbajo" y extraña mucho a su familia, por lo que le pidió subir el ánimo: "Que puede, que tiene una personalidad bien bonita y que lo quiero ver para arriba, que dé batalla, me gustaría verlo llegar a la final".Minutos después, Memo respondió desde el interior de la casa con un discurso visiblemente conmovido. Dirigiéndose a las cámaras, llamó a Brianda "la chiquita más grandiosa en la historia de La Casa de los Famosos México" y destacó su corazón y ejemplo como persona y competidora. "Nos dejaste huellas a todos, como a todo México y Latinoamérica, Bri eres una fregona", concluyó el conductor, proyectando que ella seguirá teniendo éxito fuera del reality.Rumores y dinámica dentro de la casaLa cercanía entre Brianda y Memo generó constantes especulaciones entre la audiencia durante las últimas semanas. Abrazos, risas y la actitud protectora del conductor hacia la joven alimentaron teorías sobre un posible coqueteo. Incluso surgieron comentarios de celos por parte de Memo cuando otros participantes, como Masad Altamimi, se acercaban a Brianda. En una ocasión viral, Masad bromeó diciendo que Memo actuaba "como una esposa, no como papá", a lo que el conductor respondió riendo que ahora tenía "cuatro y medio" hijos, incluyendo a Brianda en su conteo familiar.A pesar de las indirectas de otros habitantes como Ese Pérez y Gema Garoa, Memo mantuvo que su relación con Brianda es puramente de protección. "Yo estoy defendiendo los derechos, es como mi hija, Bri", afirmó reiteradamente. Además, hubo confusión por un audio donde supuestamente llamó a Brianda "Verito" (nombre de su esposa, Verónica Fonseca), aunque esto se atribuyó a malentendidos en la producción. Cabe destacar que Verónica Fonseca respaldó públicamente a su esposo, asegurando que nunca se sintió incómoda por las dinámicas generadas en el programa.Con la salida de Brianda, la recta final queda definida por los últimos habitantes que lucharán por el título y el premio mayor en la gala del próximo domingo.