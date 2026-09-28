Carlos Trejo es eliminado de La Granja VIP 2026; asegura haber mostrado su "verdadera esencia"

Carlos Trejo, conocido como el "Cazafantasmas", se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP 2026 durante una gala marcada por la decisión del público. El investigador paranormal reaccionó con emotividad al escuchar la sentencia de Adal Ramones: “El granjero al que se le acaba la historia eres tú... Carlos Trejo”.Lejos de sentirse derrotado, Trejo expresó satisfacción por haber cumplido su objetivo principal: desmitificar su personaje mediático. “Me siento satisfecho y lo digo de todo corazón, lo que me interesaba es que conocieran a Carlos y no Carlos Trejo. Una persona que no toma, que no fuma, a quien le gusta hacer amigos... No me siento derrotado”, declaró entre sollozos. Aseguró que su participación fue planeada desde el inicio para mostrar su verdadera personalidad, alejada de los rumores y estereotipos que lo han acompañado por años.Frictiones y acusacionesLa salida de Trejo no estuvo exenta de polémica. Durante su despedida, dirigió unas palabras directas al panelista Alfredo Adame, a quien responsabilizó de haber influido negativamente en la percepción del público y, por ende, en el resultado de la votación. “Yo vengo a lo mío, hice lo que tenía que hacer”, afirmó, sugiriendo que las críticas externas pesaron más que su desempeño dentro de la casa.Previamente, Trejo había llegado a la placa de nominados tras ser designado "peón de la semana", un rol que implicó un fuerte desgaste físico en las labores agrícolas y generó roces con otros habitantes, debilitando su imagen ante la audiencia. La fuerza digital de figuras como Manelyk González y La Bebeshita resultó decisiva para salvarlas de la eliminación, dejando fuera al veterano actor.Mensaje finalTras abandonar el foro, Trejo publicó un mensaje en las redes oficiales del reality reforzando su postura: “Sobre todo que estuvieran viendo a Carlos y no a ‘Carlos Trejo’. Esa parte para mí fue lo más importante, no era dinero... era que vieran realmente lo que es esta humilde persona”. Además, aprovechó para desmentir señalamientos sobre su estilo de vida: “Ahora se dan cuenta que todo lo que han inventado de mí es eso, puras mentiras. No tomo, no fumo, no me desvelo, soy persona de casa”.Con esta eliminación, continúan en la competencia Kenny, Julio Camejo, Manelyk y Bebeshita, mientras el público sigue definiendo el destino de los granjeros restantes mediante votación abierta.