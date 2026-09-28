Carlos Trejo es eliminado de La Granja VIP 2026; asegura haber mostrado su "verdadera esencia"

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El investigador paranormal fue el tercer granjero en salir del programa tras perder la votación. Entre lágrimas, agradeció la oportunidad de humanizar su imagen y acusó a un panelista de influir negativamente en el público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 09:08 AM.