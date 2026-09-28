Emiliano Aguilar evade a la prensa y guarda silencio tras las disculpas públicas de Gala Montes

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El cantante ignoró a los reporteros cuando fue cuestionado sobre el mea culpa de la actriz, quien admitió haber actuado impulsivamente al acusarlo de no bañarse. La evasiva aviva los rumores sobre el fin definitivo de su relación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 01:27 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 01:33 PM.