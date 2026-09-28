Emiliano Aguilar evade a la prensa y guarda silencio tras las disculpas públicas de Gala Montes

Emiliano Aguilar optó por el silencio absoluto y evadió a los medios de comunicación al ser cuestionado sobre las recientes disculpas públicas de Gala Montes. El integrante de la dinastía Aguilar fue abordado por periodistas, entre ellos Ernesto Buitrón, pero prefirió caminar y retirarse del lugar sin emitir absolutamente ninguna declaración sobre su ex, lo que ha encendido las especulaciones sobre el fin definitivo de su vínculo.El contexto de la polémicaLa tensión entre ambos se originó cuando Montes acusó públicamente al cantante de no bañarse, una afirmación a la que Aguilar respondió previamente con un video picante demostrando lo contrario. Sin embargo, en un giro reciente, la protagonista de Diseñando tu amor mostró una actitud más conciliadora ante la prensa. Admitió que en ese momento se encontraba "muy molesta" y expresó su deseo de poder pedirle perdón en persona algún día, reconociendo que sus actitudes fueron las que provocaron el distanciamiento.Rumores y el posible cierre del cicloLa relación ha estado en el ojo del huracán desde que Gala abandonó La Casa de los Famosos México 2026. Tras su salida, fue captada junto a su expareja, Icho Van, lo que generó fuertes rumores. Por su parte, Emiliano confesó haber bloqueado a la artista en redes sociales por estar cansado de ser asociado con ella. Según la versión de Montes, el distanciamiento se agravó después de que acordaran verse en Los Ángeles y Aguilar no se presentara, lo que la llevó a contactar a su ex. A pesar de los intentos de la actriz por suavizar la situación con una disculpa, la fría recepción y la evasiva de Emiliano ante las cámaras sugieren que, para el cantante, este capítulo de su vida ya está cerrado. Por ahora, ambos mantienen sus posturas, dejando a la audiencia con la interrogante de si algún día habrá una reconciliación o si este silencio marca el punto final de su historia.