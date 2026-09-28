Fallece Bruno Kramm, fundador de Das Ich, tras desplomarse en concierto en Granada

El mundo de la música alternativa y electrónica está de luto tras el fallecimiento de Bruno Kramm, tecladista, compositor y cofundador del influyente dúo alemán Das Ich. El músico murió a los 58 años este viernes 25 de septiembre en Granada, España, después de haber ofrecido un concierto en la sala Planta Baja.Según informó el servicio de emergencias 112 a la agencia EFE, varias personas solicitaron ayuda al observar que Kramm se había desplomado en el recinto tras finalizar su actuación junto a Stefan Ackermann, su compañero de banda durante más de tres décadas. A pesar de la rápida movilización de personal sanitario y agentes de la Policía Local y Nacional, no fue posible salvar la vida del artista. La organizadora del evento, Distortiongirl Eventos, confirmó la tragedia y señaló que se le brindó asistencia inmediata en el lugar, aunque hasta el momento no se ha hecho pública la causa oficial del deceso.Legado de la Neue Deutsche TodeskunstFormado en 1989, Das Ich se consolidó como uno de los pilares de la Neue Deutsche Todeskunst (Nuevo Arte Alemán de la Muerte), una corriente cultural y musical que ganó fuerza en la escena alternativa alemana durante los años 90. Mientras Ackermann aportaba la voz y las letras teatrales, Kramm fue el arquitecto sonoro del proyecto, encargado de la composición y la construcción de sus atmósferas electrónicas distintivas.Con álbumes emblemáticos como Die Propheten, Staub y Egodram, así como temas recordados como Gottes Tod y Destillat, el dúo logró trascender las fronteras de Alemania para conquistar un público fiel en toda Europa y América Latina. La presentación en Granada, anunciada como la primera del grupo en el sur de España, se convierte así en su último adiós a los escenarios, dejando una huella imborrable en la historia de la música gótica e industrial.