Fallece Bruno Kramm, fundador de Das Ich, tras desplomarse en concierto en Granada

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El tecladista y compositor alemán murió a los 58 años poco después de actuar junto a su compañero de dúo. Las autoridades confirmaron el deceso en la sala Planta Baja, sin revelar aún la causa específica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 10:10 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 10:13 AM.