Fernando Santana honra la memoria de Hiromi Hayakawa y su hija Julieta a 9 años de su trágica muerte

A nueve años de una de las pérdidas más dolorosas en el ámbito del espectáculo mexicano, Fernando Santana volvió a honrar la memoria de su esposa, la cantante y actriz Hiromi Hayakawa, y de su hija nonata, Julieta. Este domingo 27 de septiembre, el viudo compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para recordar el noveno aniversario luctuoso de ambas, a quienes describió como sus "ángeles".Un homenaje cargado de gratitud y resilienciaEn su publicación, Santana fue sincero sobre el impacto que tuvo esa tragedia, calificando aquel 27 de septiembre de 2017 como "el peor día de su vida". Sin embargo, su mensaje también estuvo lleno de agradecimiento por el tiempo que compartieron y por la fortaleza que ha encontrado para seguir adelante. "Son 9 años donde la vida me quitó todo mi mundo, donde reproché y maldije mil veces lo vivido... pero hoy de esa misma manera agradezco mil veces lo que tengo en mi vida y a mi hermosa familia", escribió el cantante, añadiendo: "Les mando un beso hasta donde quiera que se encuentren, Hiro y Julieta, gracias por cuidarme y mandarme 2 ángeles, Gina y Pía, para que me acompañaran a compartir esta vida".El legado artístico de Hiromi HayakawaMás allá de su trágica historia personal, Hiromi dejó una huella importante en la industria del entretenimiento. Saltó a la fama en 2004 como participante de la tercera generación de La Academia, donde destacó por interpretaciones memorables de temas como "No me importa nada", "Maquillaje" y "Duende" (a dúo con Carlos Rivera). Posteriormente, consolidó una sólida carrera en el teatro musical con obras como Mentiras, 12 princesas en pugna y Bule Bule. También incursionó en el doblaje de películas como Alicia en el país de las maravillas y Los Muppets, y en la televisión con un papel en la serie El Chema.Una nueva etapa sin olvidar el pasadoLa muerte de Hiromi, ocurrida a los 34 años y con ocho meses de embarazo debido a complicaciones derivadas del síndrome de HELLP (que provocó una hemorragia interna y paros cardiacos), marcó un antes y un después en la vida de Santana. Con el paso de los años, el cantante ha logrado reconstruir su vida. En 2021 hizo pública su relación con Gina Crespo, y en 2022 anunciaron la llegada de sus hijas, Gina y Pía. A pesar de esta nueva y feliz etapa familiar, Fernando Santana mantiene viva la llama del recuerdo, demostrando que el amor por Hiromi y Julieta permanece intacto en su corazón como una parte fundamental de su historia.