Fernando Santana honra la memoria de Hiromi Hayakawa y su hija Julieta a 9 años de su trágica muerte

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El cantante compartió un emotivo mensaje en redes sociales al cumplirse el noveno aniversario del fallecimiento de su esposa y su bebé. A pesar del dolor, Santana agradece el amor vivido con ellas y la nueva familia que lo acompaña en la actualidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 12:34 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 12:42 PM.