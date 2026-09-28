Jorge Suárez Azcargota amenaza con "desmantelar" la plataforma de Adrián Marcelo

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El empresario y novio de la periodista respondió contundentemente al contenido del influencer, acusándolo de basar su comedia en la humillación de grupos vulnerables. Prometió exponer públicamente a las marcas que financien este tipo de material.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 08:23 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 08:43 AM.