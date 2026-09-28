Jorge Suárez Azcargota amenaza con "desmantelar" la plataforma de Adrián Marcelo

Jorge Suárez Azcargota, empresario conocido como "El Tiburón del Bajío" y pareja de la periodista Paola Rojas, lanzó una severa advertencia contra el comediante Adrián Marcelo tras la publicación de un video polémico titulado "Judíos en Polanco". El material, subido el 22 de septiembre al canal de YouTube Proyecto Escolar, muestra a Marcelo recorriendo la zona junto al creador del canal, entrevistando a miembros de la comunidad judía y abordando temas sensibles como prejuicios locales y el conflicto en Gaza.El video generó críticas inmediatas en redes sociales, donde parte de la audiencia señaló el uso de estereotipos antisemitas y generalizaciones, incluyendo cuestionamientos sobre si esta comunidad "domina" la colonia. Ante esto, Suárez Azcargota respondió a través de Instagram con un mensaje directo y agresivo hacia el influencer:
Adrián Marcelo y cada uno de los cobardes que hicieron de la humillación al débil su forma de vida, escúchenme bien... se les acabó la impunidad