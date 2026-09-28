Julión Álvarez revela cancelación de visas de trabajo en EE. UU. que frustró su concierto sold out

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El cantante reveló que, en mayo de 2025, su visa y la de su banda fueron canceladas en el aeropuerto, impidiendo su presentación ante 50 mil personas en Texas. Pese a haber sido retirado de la "lista negra" de la OFAC en 2022, el incidente lo llevó a reducir su agenda y enfocarse en su familia y nuevo álbum.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 11:49 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 11:55 AM.