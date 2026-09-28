Julión Álvarez revela cancelación de visas de trabajo en EE. UU. que frustró su concierto sold out

Julión Álvarez reveló los detalles de un frustrado intento de presentación en Estados Unidos, luego de que las visas de trabajo de él y su banda fueran canceladas sorpresivamente en el aeropuerto. El incidente, ocurrido en mayo de 2025, impidió que el artista y su equipo abordaran el vuelo hacia Texas, donde tenían programado un concierto sold out con más de 50,000 boletos vendidos en el AT&T Stadium de Arlington/Dallas.Según explicó el intérprete en una entrevista con Maxine Woodside, la notificación formal de la cancelación llegó el 23 de mayo de 2025, cuando los músicos ya habían pasado el primer filtro de seguridad y se encontraban en la sala de abordaje. Un comunicado oficial indicó en su momento que, "debido a circunstancias imprevistas", el cantante no pudo ingresar a tiempo al país, dejando el evento pospuesto indefinidamente por temas migratorios.Antecedentes en la "lista negra"Aunque no se reveló la causa específica de esta nueva revocación, Julión Álvarez tiene un historial complejo con las autoridades estadounidenses. En agosto de 2017, la OFAC (Oficina para el Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro lo sancionó, vinculándolo presuntamente como prestanombres de Raúl Flores Hernández ("El Tío"), figura relacionada con el Cártel de Sinaloa. Esto derivó en el congelamiento de sus cuentas, la prohibición de ingreso a EE. UU. y episodios de discriminación, como negativas de servicio en bancos y restaurantes en México.El cantante negó categóricamente los señalamientos, atribuyéndolos a envidias o cuestiones políticas. Tras años de litigio, en mayo de 2022 fue borrado oficialmente de la lista negra de la OFAC, lo que le permitió regresar a los escenarios estadounidenses en 2023, hasta este nuevo obstáculo migratorio.Enfoque en la familia y nuevos proyectosLejos de mostrar rencor, Julión Álvarez afirmó que la situación "no está en mis manos" y agradeció el apoyo incondicional de su público. Para sobrellevar el momento, decidió reducir el ritmo de su agenda laboral para dedicar más tiempo a sus hijas, quienes participan activamente en el equipo de escaramuza "Las Alteñitas", campeonas nacionales. Además, el artista se encuentra celebrando 20 años de carrera y promoviendo su nueva producción, "Ranchero de Corazón", un álbum grabado con mariachi que, según sus palabras, representa la música con la que se identifica internacionalmente y que le ha dado muchas satisfacciones a lo largo de su trayectoria.