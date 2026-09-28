Kimberly Flores aclara su relación con Edwin Luna tras anunciar una pausa: "Todo es cordial"

Kimberly Flores habló por primera vez ante los medios de comunicación sobre el estado actual de su relación con Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, tras el anuncio de una "pausa" en su matrimonio hecho público el pasado 14 de septiembre. Lejos de confirmar un conflicto o un divorcio inminente, la cantante describió un panorama de respeto y estabilidad en su entorno familiar.Al ser cuestionada sobre si existen molestias entre ambos, Flores aseguró que la convivencia se mantiene en buenos términos. "Estamos muy bien. Todo es cordial, súper armonía por los niños", expresó, destacando que el bienestar de su familia es la prioridad. Además, reveló que Luna continúa apoyándola activamente en sus proyectos profesionales, demostrando que el vínculo de colaboración y respeto sigue intacto.Cuando se le preguntó si tenía algún mensaje directo para su esposo, Kimberly fue contundente y breve: "No le tengo nada que decir, yo no tengo nada que decir", cerrando la puerta a especulaciones sobre reclamos públicos.Sin divorcio confirmadoTanto Kimberly como Edwin han sido claros en que la pausa no equivale a una separación definitiva ni a un proceso de divorcio. El vocalista de La Trakalosa había explicado en su momento que necesitaban tiempo para evaluar el futuro de su relación. La pareja, que ha estado junta durante nueve años y contrajo matrimonio en julio de 2019, ha decidido por ahora darse un tiempo como pareja romántica, pero conservando firmemente el vínculo familiar y la coparentalidad. Mientras el destino de su relación sentimental sigue en el aire, ambos parecen haber encontrado una dinámica funcional para navegar esta etapa de incertidumbre.