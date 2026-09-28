Kimberly Flores aclara su relación con Edwin Luna tras anunciar una pausa: "Todo es cordial"

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La cantante aseguró que, pese a la pausa anunciada en septiembre, mantienen un trato respetuoso y apoyo mutuo por el bienestar de sus hijos, sin que exista por ahora un proceso de divorcio confirmado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 10:57 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 11:00 AM.