Madonna es nombrada Artista del Año en los MTV VMAs 2026 y revive su icónica actuación de 1984

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La Reina del Pop recibió el máximo galardón de la noche tras encabezar las nominaciones. En su discurso, recordó anécdotas de sus inicios y llamó a los artistas a "encontrarse a sí mismos". Además, abrió la ceremonia con una serie de actuaciones estelares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 09:21 AM.