Madonna es nombrada Artista del Año en los MTV VMAs 2026 y revive su icónica actuación de 1984

Madonna fue reconocida como Artista del Año durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, celebrada este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. A sus 68 años, la cantante se impuso a figuras como Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen y Sabrina Carpenter, consolidando su estatus como una fuerza vigente en la industria musical tras haber encabezado la lista de nominados con 13 candidaturas.Durante su emotivo discurso de aceptación, Madonna mostró su característico humor al agradecer a sus dedos "porque siempre puedo contar con ellos". Sin embargo, el momento más nostálgico llegó cuando rememoró su primera aparición en los VMAs en 1984, donde interpretó "Like a Virgin". La artista reveló detalles inéditos de aquel incidente famoso: uno de sus tacones se desprendió en pleno escenario y, al intentar compensarlo con un salto, parte de su vestuario se desplazó. "En aquellos tiempos, no se mostraban las nalgas", bromeó, recordando cómo su mánager le aseguró en ese momento que su carrera había terminado, predicción que claramente no se cumplió.Más allá de la nostalgia, Madonna utilizó la plataforma para hablar sobre su proceso creativo reciente ligado a su álbum Confessions II, lanzado en julio. "He pasado el último año y medio encontrándome a mí misma, creyendo en mí misma y haciendo realmente la música que quería hacer. Esa es, en realidad, la definición de ser artista", afirmó, extendiendo ese deseo a todos los presentes.Una noche histórica para MadonnaEl reconocimiento fue solo una parte de su protagonismo en la gala. Madonna abrió la ceremonia con su primera actuación en los VMAs en 23 años, presentando un segmento teatral que incluyó: