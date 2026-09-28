Maribel Guardia revela que pensó en suicidarse de joven; encuentra razón para vivir en su hijo

Maribel Guardia abrió su corazón para compartir uno de los capítulos más oscuros de su vida. En una entrevista con Carlo Uriel, la actriz reveló que durante su juventud llegó a pensar en quitarse la vida en varias ocasiones. Atribuyó este difícil momento a problemas de salud emocional y a la profunda soledad que sentía al vivir lejos de su familia, recordando que quedó huérfana a los nueve años.Sin embargo, Guardia aseguró que logró superar esa etapa gracias al nacimiento de su hijo, Julián Figueroa. "Sentía que ya tenía alguien por quien vivir, por quien luchar", expresó la artista, quien inicialmente no deseaba ser madre debido a sus traumas familiares, pero cambió de opinión gracias a la influencia de su entonces pareja, el fallecido cantante Joan Sebastián.Nueva batalla legal contra Imelda TuñónParalelamente a estas revelaciones personales, la vida privada de Guardia sigue marcada por el conflicto con su exnuera, Imelda Tuñón. Según informó Verónica Bastos en De Primera Mano, citando al abogado de la actriz, Alonso Beceiro, Maribel habría iniciado un nuevo proceso legal contra Tuñón.Aunque no se han divulgado todos los detalles de la querella, esta acción responde directamente a las recientes declaraciones de Imelda en el pódcast Mesa Cero. En ellas, la viuda de Julián confesó haber mentido a psiquiatras para obtener medicamentos controlados, los cuales aseguraba suministrar a su esposo para tratar su insomnio y ansiedad. Esta admisión ha sido considerada por el equipo legal de Guardia como un elemento grave que requiere investigación por parte de las autoridades, sumándose a la disputa previa por la custodia del nieto de la actriz, José Julián, y los asuntos sucesorios.