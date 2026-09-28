Maribel Guardia revela que pensó en suicidarse de joven; encuentra razón para vivir en su hijo

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La actriz confesó haber enfrentado pensamientos suicidas debido a la soledad en su juventud. Además, se confirma que inició un nuevo proceso legal contra su exnuera tras las polémicas declaraciones sobre medicamentos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 10:02 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 10:10 AM.