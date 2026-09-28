Nene Royal, prodigio tailandesa de 16 años será telonera de Avenged Sevenfold

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La joven guitarrista, que se hizo viral y ganó la temporada 21 del concurso, abrirá el concierto de la banda de metal en Singapur. Su triunfo ha desatado un enorme apoyo en su país, con reconocimientos que van desde donaciones hasta el respaldo oficial del gobierno.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 12:59 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 01:02 PM.