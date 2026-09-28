Nene Royal, prodigio tailandesa de 16 años será telonera de Avenged Sevenfold

Nene Royal, una joven prodigio de la guitarra de 16 años originaria de Phuket, Tailandia, está a punto de dar un salto gigante en su carrera. Tras consagrarse como la ganadora de la temporada 21 de America’s Got Talent (AGT), se anunció que será la telonera de la legendaria banda de metal Avenged Sevenfold en su próximo concierto en Singapur, programado para el 13 de octubre.Un ascenso meteórico en America’s Got TalentEl camino de Nene hacia la fama comenzó con una audición que se volvió viral, superando las 165 millones de visualizaciones en TikTok. Su potente interpretación de "Zombie" de The Cranberries, combinada con magistrales solos de guitarra, le valió el codiciado "Botón Dorado" de la jueza Mel B, enviándola directamente a las galas en vivo. Durante la competencia, la rockera tailandesa no dejó de sorprender: compartió escenario con el trío mexicano The Warning y, en la gran final, actuó junto a Linkin Park con una explosiva versión de "Seven Nation Army". Cuando el presentador Terry Crews la anunció como la ganadora frente al mago Geno Ploeger, Nene cayó al suelo llorando de emoción bajo una lluvia de confeti dorado, asegurándose el premio de un millón de dólares.Orgullo nacional en TailandiaEl triunfo de Nene ha desatado una ola de apoyo sin precedentes en Tailandia. Antes de saltar a la fama internacional, la joven tocaba en el mercado de fin de semana de Naka, en Phuket. Hoy, es celebrada como un ícono nacional: