Niurka Marcos revela que Natalia Alcocer le pidió ayuda para iniciarse en la santería

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La vedette aseguró que la actriz mostró interés en su religión y la conectó con su madrina, contrastando con su pública devoción a la Virgen de Guadalupe. Esto ocurre mientras Alcocer enfrenta una demanda por presunto plagio y crecientes roces dentro del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 02:47 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 02:52 PM.