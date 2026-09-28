Niurka Marcos revela que Natalia Alcocer le pidió ayuda para iniciarse en la santería

En medio de la tensión que se vive en La Granja VIP 2026, Niurka Marcos ha generado un nuevo revuelo al revelar que Natalia Alcocer le habría pedido ayuda en el pasado para adentrarse en el mundo de la santería. La declaración de la vedette cubana ha sorprendido a la audiencia, dado que la actriz siempre ha manifestado públicamente su profunda fe y devoción a la Virgen de Guadalupe.La versión de Niurka MarcosDurante una conversación con Rafa Mercadante en el reality, Niurka relató que en su momento tuvo una gran amistad con Alcocer. Según su testimonio, la actriz le solicitó "ayuda religiosa", por lo que ella, tomando la petición con total seriedad, la conectó con su madrina en la religión. Niurka enfatizó que, debido a la disciplina de sus creencias, considera a Natalia como familia y jamás podría hacerle daño. Sin embargo, expresó su profunda decepción por lo que califica como actitudes "hipócritas" de la actriz dentro de la casa, especialmente tras haberla apoyado en todo lo posible. Hasta el momento, Natalia Alcocer no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones sobre su interés en la santería.Demanda por plagio y ambiente tenso en el realityEsta revelación se suma a una complicada situación legal que rodea a la actriz. Recientemente, el periodista Gabo Cuevas informó que autoridades habrían acudido a las instalaciones del reality para notificar a Alcocer sobre una demanda por presunto plagio interpuesta por la actriz Elizabeth Valdés, quien la acusa de haberle robado la idea de un proyecto de canciones infantiles. Se reporta que los abogados de Valdés esperan a que Natalia salga del encierro para poder hablar con ella y seguir los protocolos legales establecidos, tras un intento fallido de notificación en el foro. Dentro de la dinámica del programa, la relación entre ambas se ha deteriorado visiblemente. Natalia ha expresado estar cansada de los comportamientos de Marcos e incluso intentó acercarse al grupo liderado por Manelyk González. Entre roces, alianzas y revelaciones, la estancia de Alcocer en La Granja VIP continúa siendo uno de los focos de mayor controversia de la temporada.