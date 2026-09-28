El premio de 4 millones de pesos entra a La Casa de los Famosos México en la recta final

La tensión en La Casa de los Famosos México alcanzó su punto máximo este viernes con la llegada del codiciado premio de 4 millones de pesos. En un momento emblemático de la recta final, el maletín con el efectivo fue ingresado al recinto y colocado dentro de una caja transparente de plástico, la cual fue cerrada con llave para garantizar su seguridad hasta la noche de la gran final.La entrega estuvo a cargo de dos figuras históricas del reality: Galilea Montijo y Aldo de Nigris, quienes acompañaron a los habitantes actuales durante el "congelados". Su presencia no solo sirvió para resguardar el premio, sino también para recordar a los concursantes que la competencia está a punto de concluir y que solo uno de ellos se llevará el botín millonario.Para los participantes que continúan en la lucha, ver el dinero físicamente representó un recordatorio tangible de lo que está en juego. Las reacciones fueron variadas, mezclando la emoción por la proximidad del triunfo con la ansiedad de saber que el destino de cada uno depende ahora exclusivamente de la votación del público.Con el premio ya bajo resguardo dentro de la casa, la competencia entra oficialmente en su etapa definitiva. Los habitantes restantes deberán mantener sus estrategias y conexiones con la audiencia, sabiendo que en la próxima gala se abrirá la caja y se conocerá al ganador de esta temporada.