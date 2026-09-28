El premio de 4 millones de pesos entra a La Casa de los Famosos México en la recta final

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El maletín con el dinero fue colocado en una caja transparente bajo llave a la vista de los finalistas. La entrega, realizada por exconductores del programa, marca el inicio oficial de la etapa decisiva de la competencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 09:08 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 09:14 AM.