Raúl Sandoval, excompañero de La academia de Yahir, sorprendió al cantante con una pequeña serenata

En una emotiva muestra de amistad, Raúl Sandoval sorprendió a Yahir con una serenata en el exterior de las instalaciones donde se graba La Casa de los Famosos México. El gesto ocurrió este domingo 28 de septiembre, justo cuando el reality show de Televisa entra en su décima y última semana, una etapa crucial donde los seis finalistas restantes ya no enfrentan nominaciones internas y dependen únicamente del voto del público para definir al ganador.Aunque el cantante de "La locura" no logró identificar de inmediato la voz de su gran amigo, su reacción fue de total entusiasmo al reconocer que se trataba de "La Yaquesita", un son típico de su natal Sonora. Yahir se puso de pie para bailar y cantar el tema, logrando el principal objetivo de Sandoval: brindarle un momento de alegría y desconexión en medio de la alta presión del encierro.El apoyo de los fans y un plan largamente esperadoA través de sus redes sociales, Raúl Sandoval confesó que tenía contemplado realizar esta sorpresa desde el inicio de la competencia, pero desconocía la ubicación exacta del foro. Para lograrlo, tuvo que recurrir al club de fans de Yahir, conocidas como "las Cueteras", quienes no solo le proporcionaron la dirección, sino que lo acompañaron en la aventura. "Yo no sabía llegar, logré hacer contacto con ellas... incluso le quería aventar unas botas y un sombrero, pero ya vi que la reja está bien alta", detalló Sandoval entre risas, agradeciendo profundamente el apoyo del fandom para concretar el plan.Respaldo en la recta finalPara Raúl, lo más importante no fue que Yahir supiera que era él quien cantaba, sino ver a su amigo disfrutando el momento. "Lo importante era que él recibiera un cariñito, ¿no? Allá dentro, cuando uno está encerrado en ese tipo de cosas, un detalle así te mueve muchísimo", explicó. Sandoval ha sido uno de los apoyos más vocales de Yahir durante estas semanas, elogiando la resiliencia y paciencia con la que el hermossillense ha enfrentado su regreso a un programa de convivencia, 24 años después de su histórica participación en la primera generación de "La Academia". Con esta serenata, Yahir recibe un impulso anímico clave de su tierra y sus amigos de toda la vida de cara a la gran final.