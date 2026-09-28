Raúl Sandoval, excompañero de La academia de Yahir, sorprendió al cantante con una pequeña serenata

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El exintegrante de "La Academia" sorprendió al finalista del reality con un son típico de Sonora fuera de las instalaciones. Aunque Yahir no identificó la voz de inmediato, la muestra de apoyo cumplió su objetivo de animarlo en la recta final de la competencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 12:34 PM.