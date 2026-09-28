Stevie Wonder lanza cuatro canciones inéditas de 'Songs in the Key of Life' para su aniversario

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El legendario músico publicó un miniálbum con temas descartados de las sesiones de grabación de su obra maestra de 1976, mezclados por los ingenieros originales. El lanzamiento se realizó en un horario simbólico que marca exactamente medio siglo desde el fin de aquellas sesiones históricas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 02:11 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 02:16 PM.