Stevie Wonder lanza cuatro canciones inéditas de 'Songs in the Key of Life' para su aniversario

El legendario músico estadounidense Stevie Wonder ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un miniálbum (EP) de cuatro canciones inéditas, creadas durante las sesiones de grabación de su aclamado disco Songs in the Key of Life. La publicación llega para conmemorar el 50 aniversario de esta obra maestra, publicada originalmente el 28 de septiembre de 1976."Llevamos cincuenta años conviviendo con Songs in the Key of Life, pero todavía queda más por escuchar", afirmó Wonder en un comunicado, destacando que estas composiciones ofrecen una mirada más profunda a su imaginación y exploración musical durante uno de los periodos creativos más decisivos de su carrera. Detalles del lanzamientoLas cuatro nuevas composiciones, escritas y producidas por el propio artista, son: