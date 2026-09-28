Sylvester Stallone revela el devastador dolor y la culpa que aún siente por la muerte de su hijo

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En una entrevista con The New York Times, el actor de 80 años confesó los profundos sentimientos de culpa y el dolor insoportable que enfrentó tras el fallecimiento de su primogénito en 2012. Stallone también reflexionó sobre cómo sus arrepentimientos familiares influyeron directamente en la trama de 'Rocky V'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 01:40 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 01:49 PM.