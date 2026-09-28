Sylvester Stallone revela el devastador dolor y la culpa que aún siente por la muerte de su hijo

Sylvester Stallone se ha sincerado sobre una de las heridas más profundas de su vida: la muerte de su hijo primogénito, Sage Stallone, quien falleció en 2012 a los 36 años debido a una enfermedad de las arterias coronarias relacionada con la aterosclerosis. En una reciente y emotiva entrevista con The New York Times, el actor de 80 años detalló el impacto devastador de la pérdida y los abrumadores sentimientos de culpa que lo persiguieron tras la tragedia.El momento de la noticia y el colapso emocionalStallone recordó con precisión el día en que recibió la llamada que cambiaría su vida. "Nunca lo olvidaré, hacía muchísimo frío: el nuevo marido de mi madre, a quien ni siquiera conocía, que era médico, me llamó y me dijo: ‘Sly, se ha ido. Sage, se ha ido’", relató el actor, describiendo cómo en ese instante "todo se detuvo".Durante los primeros días, la estrella de Hollywood se refugió en la logística del funeral y en atender a su familia, creyendo que estaba logrando mantenerse estable. Sin embargo, aproximadamente una semana después, la realidad lo golpeó de lleno. "Estaba solo en mi habitación, y de repente solté un lamento que nunca antes ni después he vuelto a escuchar. Era simplemente dolor, pena y culpa. No era humano", confesó Stallone, describiendo episodios recurrentes de culpa donde se cuestionaba: "¿Qué podría haber hecho? ¿Debería haber estado allí?".'Rocky V' y los arrepentimientos familiaresSage, a quien su padre describió como "un chico muy amable" y fruto de su relación con la actriz Sasha Czack, compartió pantalla con Stallone en Rocky V (1990), interpretando a Robert Balboa Jr. La cinta aborda precisamente los conflictos entre un padre ausente por su carrera y su hijo.Años más tarde, en el documental de Netflix Sly (2023), Stallone admitió que la historia de la película fue una forma de procesar sus propios arrepentimientos. "Intento plasmar en mis obras aquello que realmente me hubiera gustado hacer en la vida real, pero que no pude llevar a cabo... Desafortunadamente, uno antepone otras cosas a su familia. Y las repercusiones son bastante drásticas y devastadoras", reflexionó el actor, reconociendo que priorizar su carrera sobre su vida personal tuvo un costo altísimo.Además de Sage, Stallone tuvo otro hijo, Seargeoh, con Sasha Czack, y tres hijas (Sophia, Sistine y Scarlet) con su actual esposa, Jennifer Flavin. A más de una década de la partida de Sage, las palabras del icónico actor dejan ver que, pese al éxito mundial, el duelo por su primogénito sigue siendo una cicatriz imborrable en su vida.