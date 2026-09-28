Taylor Swift gana 'Video del Año' en MTV VMAs 2026 por The Fate of Ophelia y rinde homenaje a Dolly

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La cantante se llevó el máximo galardón de la noche y el primer 'Artist Director Honors' de la historia del evento. En su discurso, dedicó el premio a la fallecida Dolly Parton, mientras celebraba el estreno de su nuevo videoclip "Patient Zero" y la edición ampliada de su último álbum.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 01:02 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 01:15 PM.