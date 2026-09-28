Taylor Swift gana 'Video del Año' en MTV VMAs 2026 por The Fate of Ophelia y rinde homenaje a Dolly

Taylor Swift consolidó su legado como una de las artistas visuales más importantes de la industria al ganar el premio a Video del Año por "The Fate of Ophelia" durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026. El galardón, entregado por Snoop Dogg, superó a propuestas de Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna y Sabrina Carpenter. Este triunfo se suma al histórico Artist Director Honors, un reconocimiento inaugural creado para honrar a músicos que han expandido las fronteras de la narrativa audiovisual. Swift, quien debutó como directora en solitario en 2020 con "The Man", ha acumulado una impresionante filmografía que incluye "All Too Well: The Short Film" (ganador de un Grammy y múltiples VMAs), "Anti-Hero", "Cardigan", "Fortnight" y "Opalite", entre otros.Un homenaje a Dolly PartonEn un momento cargado de emoción, Swift dedicó el premio a la leyenda de la música country Dolly Parton, quien falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años. La cantante destacó la maestría narrativa de Parton: "Cada canción que escribió era tan vívida y profunda. Escuchar sus canciones es como ver el mejor videoclip de tu vida". Swift elogió la gracia, alegría y gratitud con la que la artista manejó su carrera, afirmando: "Tuvimos mucha suerte de compartir este planeta con Dolly Parton".Una semana de grandes estrenosEl reconocimiento en los VMAs corona una semana de intensa actividad para Swift. El 25 de septiembre lanzó The Life of a Showgirl: The Encore, una edición ampliada de su álbum que incluye cuatro temas inéditos: "Patient Zero", "Pink Clouding", "Babylon" y "Cleveland!". Además, la ceremonia sirvió como plataforma para el estreno mundial del videoclip de "Patient Zero". Dirigido por la propia Swift y protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell, el video cuenta con la dirección de fotografía del ganador del Óscar Emmanuel "El Chivo" Lubezki, reafirmando el compromiso de la artista con la excelencia cinematográfica en cada uno de sus proyectos.