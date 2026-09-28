Taylor Swift hace historia en los MTV VMAs 2026 y supera a Beyoncé como la solista más premiada

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La cantante rompió el empate histórico con Beyoncé al recibir el premio honorífico por su trabajo detrás de cámaras. Con un total de 33 estatuillas, Swift se consolida como la artista femenina con más galardones en la historia de la ceremonia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 09:54 AM.