Taylor Swift hace historia en los MTV VMAs 2026 y supera a Beyoncé como la solista más premiada

Taylor Swift escribió una nueva página en la historia de los premios musicales este domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, celebrados en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La estrella del pop logró romper el empate que mantenía con Beyoncé y se convirtió oficialmente en la solista con mayor número de premios acumulados en la trayectoria de la ceremonia.Swift llegó a la gala con 30 estatuillas, igualando la marca de la intérprete de Crazy in Love. Sin embargo, antes de que se anunciaran los ganadores de las categorías competitivas, la organización le entregó el primer premio MTV VMA Artist Director Honors. Este reconocimiento, creado específicamente para esta edición, honra a los artistas que han expandido las posibilidades narrativas del videoclip a través de su trabajo como directores. Con esta estatuilla, Swift alcanzó los 31 premios, superando a Beyoncé.Un legado visualMTV destacó la evolución de Swift como directora creativa, señalando su capacidad para construir universos visuales propios más allá de la interpretación musical. Antes de 2026, ya había ganado cuatro veces en la categoría de Mejor Dirección y acumulado siete nominaciones. Entre sus trabajos más aclamados detrás de las cámaras se encuentran: