Tom Cruise sorprende a Alan Tacher con elogios para su hija Hannah durante premiere de Iñárritu

Lo que parecía ser una entrevista rutinaria en la alfombra roja se convirtió en uno de los momentos más emotivos para el conductor mexicano Alan Tacher. Durante la premiere mundial de la película Digger, dirigida por Alejandro González Iñárritu en Londres, Tacher cubría el evento para Despierta América cuando recibió un inesperado y halagador reconocimiento por parte de Tom Cruise.Un elogio sincero y una revelación sorpresaMientras Tacher entrevistaba a Cruise y a Iñárritu, fue el director mexicano quien reveló al actor estadounidense la conexión familiar: “¿Tú sabes que él es el padre de Hannah?”. Cruise, quien no tenía idea de este vínculo, mostró una sorpresa inmediata y se acercó a Tacher para felicitarlo, elogiando con entusiasmo el trabajo de la joven de 26 años. “Ella es maravillosa, se lo merece. Ella es increíble”, destacó el protagonista de Misión: Imposible, resaltando que Hannah había trabajado muy duro durante aproximadamente un año y medio en la producción y que poseía “un estilo increíble”. Para Tacher, escuchar estas palabras de una de las mayores estrellas de Hollywood fue conmovedor: “Viniendo de ti es la mejor reseña que he recibido en mi vida”, respondió visiblemente emocionado.Mérito propio y discreciónUn detalle que profundizó el orgullo de Tacher fue descubrir que Hannah decidió no revelar su identidad como su hija durante el rodaje. Según explicó el conductor, ella quería construir su propia trayectoria y ganarse su puesto por sus propios méritos, sin depender del apellido de su padre. De hecho, Hannah llegó al extremo de revisar las preguntas que su padre planeaba hacer en la entrevista, asegurándose de que el trabajo de Iñárritu y del equipo fuera abordado con el máximo respeto.Reacción emocional y apoyo familiarAl regresar a las pantallas de Despierta América, Alan Tacher confesó que la emoción lo sigue desbordando: “Se me salen las lágrimas nomás de escucharlo, de verlo otra vez. No podía creer que Tom Cruise haya dicho eso de mi hija”. El conductor, quien siempre ha preferido mantener la carrera de su hija lejos de los reflectores, afirmó sentirse “el papá más orgulloso del mundo”. Este logro profesional y personal también fue celebrado públicamente por su esposa, Cristy Bernal, quien se sumó al reconocimiento por el esfuerzo y la dedicación de Hannah en este importante proyecto cinematográfico.