Tom Cruise sorprende a Alan Tacher con elogios para su hija Hannah durante premiere de Iñárritu

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El conductor mexicano se emocionó visiblemente cuando el actor estadounidense elogió el trabajo de su hija en la película, sin saber inicialmente que eran padre e hija. La joven de 26 años mantuvo su parentesco en secreto para ganarse su lugar en la producción por mérito propio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 12:51 PM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 12:59 PM.