Yolanda Andrade decide reducir medicación y enfocarse en analgésicos tras 18 meses de batalla médica

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La conductora anunció que dejará los medicamentos no esenciales para aliviar la carga química en su organismo, manteniendo solo los necesarios para el dolor. Su diagnóstico incluye esclerosis lateral amiotrófica y otras condiciones neurológicas derivadas de un aneurisma en 2023.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/09/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 28/09/2026 09:24 AM.