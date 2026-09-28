Yolanda Andrade decide reducir medicación y enfocarse en analgésicos tras 18 meses de batalla médica

Yolanda Andrade ha tomado una decisión crucial en su manejo médico: cancelar la ingesta de medicamentos no esenciales para conservar únicamente las dosis estrictamente necesarias contra el dolor físico. La comunicadora de 54 años reveló esta determinación tras acumular más de 18 meses de evaluaciones intensivas y tratamientos hospitalarios, un proceso que inició después de sufrir un aneurisma cerebral en 2023.En un video compartido en redes sociales, la estrella de Montse & Joe explicó que su objetivo es reducir la carga de sustancias químicas en su cuerpo. "He decidido que ya no voy a tomar medicamentos. Solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco alejarme de todo", afirmó, destacando la paciencia y apoyo de su equipo psiquiátrico y psicológico, así como el respaldo de su padrino de Alcohólicos Anónimos.Un cuadro clínico complejoLa salud de Andrade se ha visto comprometida por una serie de diagnósticos superpuestos: