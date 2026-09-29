El Abelito estrena "Adrenalina" junto a MILO MAE, pero su cumpleaños 27 se ve opacado por polémica

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El influencer mexicano lanzó su nuevo sencillo de reguetón, pero la atención mediática se desvió tras su fiesta de cumpleaños, marcada por un presunto acercamiento inapropiado de Naim Darrechi con su madre y un forcejeo físico con Aarón Mercury.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 11:53 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 03:19 PM.