El Abelito estrena "Adrenalina" junto a MILO MAE, pero su cumpleaños 27 se ve opacado por polémica

El influencer y creador de contenido mexicano El Abelito (Abel Sáenz) lanzó oficialmente su nuevo sencillo de reguetón, "Adrenalina", en colaboración con el artista MILO MAE, disponible en plataformas digitales desde el 18 de septiembre de 2026. Sin embargo, el estreno musical ha quedado en segundo plano frente a la intensa controversia que rodeó su fiesta de cumpleaños número 27, celebrada el domingo 27 de septiembre en el club nocturno El Palomazo.De la música a la polémicaCon "Adrenalina", catalogado como contenido explícito, Abelito busca consolidar su incursión en el género urbano, sumando este tema a su catálogo previo que incluye "La X6". No obstante, la celebración de su cumpleaños, a la que decidió mantener con una lista de invitados abierta para agradecer a seguidores y conocidos, terminó convirtiéndose en el centro de la conversación en redes sociales por motivos ajenos a la música.Acusaciones de acoso y enfrentamiento físicoLa noche se vio empañada por dos episodios principales que generaron indignación en línea: