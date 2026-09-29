Emiliano Aguilar es hospitalizado por cuadros de ansiedad y suspende temporalmente sus shows

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar y la cantante Carmen Treviño, ha suspendido temporalmente todas sus presentaciones y compromisos públicos debido a que se encuentra hospitalizado. Su equipo de trabajo, junto a Patricia Reyes, emitió un comunicado oficial para informar sobre su delicado estado de salud y pedir comprensión a la opinión pública.Comunicado oficial y suspensión de actividadesEl documento firmado por su representación detalla que el artista de 33 años atraviesa un momento delicado y presenta episodios de ansiedad. "En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación", señala el texto. Hasta el momento, no se ha especificado el tiempo que permanecerá internado ni se han dado a conocer detalles médicos más profundos. Su equipo hizo un llamado urgente al público, medios de comunicación, promotores y organizadores para que respeten este momento de vulnerabilidad, agradeciendo al mismo tiempo las numerosas muestras de apoyo que ha recibido el cantante.Contexto mediático y polémica recienteLa hospitalización de Emiliano ocurre tras unas semanas de intensa exposición pública. Durante septiembre, el cantante fue el centro de atención mediática debido a una polémica con la actriz Gala Montes, luego de que ambos ofrecieran versiones encontradas sobre la relación sentimental que mantuvieron. Además, en días recientes, algunos de sus movimientos y publicaciones en redes sociales habían llamado la atención de sus seguidores, generando preocupación en medio de un periodo de alta conversación pública a su alrededor.Una trayectoria artística propiaA diferencia de sus medio hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz, Emiliano ha construido una carrera musical alejada del género regional mexicano que identifica a la famosa dinastía Aguilar. El cantante ha buscado forjar su propia identidad artística dentro del rap y la música urbana, con proyectos que buscan diferenciarse del estilo tradicional de su familia.Por ahora, todas sus actividades profesionales permanecerán en pausa. Su equipo aseguró que cualquier novedad sobre su estado de salud y la reanudación de sus presentaciones será comunicada exclusivamente a través de sus canales oficiales, priorizando en todo momento la recuperación del artista.