Emiliano Aguilar es hospitalizado por cuadros de ansiedad y suspende temporalmente sus shows

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El hijo mayor del reconocido cantante fue internado para recibir atención médica tras presentar episodios de ansiedad. Su equipo solicitó respeto a su privacidad y agradeció el apoyo, en medio de un periodo de alta exposición mediática tras su reciente polémica con Gala Montes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 10:06 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 10:13 AM.