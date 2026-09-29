Fallece a los 30 años la influencer india Nidhi Tiwari, ganadora de Miss Pretty India 2024

La comunidad digital y el mundo del modelaje en la India están de luto tras el fallecimiento de Nidhi Tiwari, una destacada influencer y modelo de 30 años, quien fuera coronada como Miss Pretty India 2024. La joven fue encontrada sin vida en su residencia en Singrauli, estado de Madhya Pradesh, durante el fin de semana, desatando una investigación policial para esclarecer las causas de su muerte.
Las autoridades de Madhya Pradesh iniciaron de inmediato las pesquisas correspondientes tras recibir el reporte del hallazgo. Se realizó un examen post mortem y la policía trabaja en la reconstrucción de las últimas horas de vida de la influencer, poniendo especial atención en sus registros de llamadas y su actividad reciente en redes sociales. Hasta el momento, la causa oficial del fallecimiento no ha sido establecida y el caso permanece abierto.
Según declaraciones de su madre a medios locales, antes de morir, Nidhi mantuvo una conversación telefónica con un hombre, tras la cual se encerró en una habitación. Además, reportes de la prensa india señalan que, poco antes de su deceso, la influencer había publicado contenido en sus redes sociales relacionado con el amor propio, un detalle que las autoridades están considerando mientras recopilan testimonios para determinar qué ocurrió exactamente.
Nidhi Tiwari había construido una sólida carrera como creadora de contenido, acumulando una comunidad de más de 1.6 millones de seguidores entre Facebook e Instagram. Su trabajo se centraba principalmente en moda, estilo de vida y belleza, compartiendo fotografías y videos que resonaron con una amplia audiencia. Su coronación como Miss Pretty India en 2024 marcó un hito en su carrera, impulsando significativamente su presencia en la industria del modelaje y consolidándola como una voz influyente para las jóvenes en su país. Mientras la investigación continúa, sus seguidores han inundado sus redes con mensajes de despedida, recordando su carisma y el impacto positivo de su contenido.