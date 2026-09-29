Fallece a los 30 años la influencer india Nidhi Tiwari, ganadora de Miss Pretty India 2024

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La creadora de contenido fue encontrada sin vida en su hogar en Madhya Pradesh, India. Las autoridades investigan las circunstancias de su deceso, analizando sus últimas interacciones en redes sociales y llamadas telefónicas, tras reportes de una conversación previa con un homb

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 10:51 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 10:56 AM.