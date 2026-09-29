Fallece la actriz Concepción Márquez, reconocida por 'Cría Puercos' y 'Lo que callamos las mujeres'

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La Asociación Nacional de Actores confirmó el deceso de la veterana actriz, quien dejó un legado de más de cuatro décadas en el teatro, el cine y la televisión de México, participando en más de 50 obras escénicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 08:41 AM.