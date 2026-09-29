Fallece la actriz Concepción Márquez, reconocida por 'Cría Puercos' y 'Lo que callamos las mujeres'

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó este 28 de septiembre del fallecimiento de la actriz Concepción Márquez, destacada figura del teatro, cine y televisión en México. A través de un comunicado oficial, el sindicato expresó sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, lamentando profundamente la pérdida de una colega con una "amplia y destacada trayectoria".Márquez será recordada por el público por sus participaciones en producciones emblemáticas como la película Cría Puercos y el popular programa de televisión Lo que callamos las mujeres, donde su talento y presencia dejaron una huella imborrable en la audiencia.Un legado de cuatro décadas en el teatroSu pasión por las tablas fue uno de los pilares fundamentales de su carrera. De acuerdo con la Coordinación de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la actriz participó en más de 50 obras teatrales a lo largo de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, demostrando un compromiso constante con las artes escénicas.En su homenaje, la Coordinación de Teatro del Inbal destacó que "en la memoria fílmica y escénica de este país se tiene grabado su rostro y presencia". Su legado no solo permanece en las historias que ayudó a contar, sino también en las generaciones de artistas escénicos a las que inspiró con su dedicación y oficio.Su partida marca un momento de luto para el gremio actoral mexicano, que hoy la despide con gratitud por su invaluable contribución a la cultura nacional y por haber sido una pieza clave en la construcción del teatro y la pantalla en México.