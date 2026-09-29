Fallece Dennis Haskins, el inolvidable director Belding de 'Salvados por la campana', a los 75 años

El actor estadounidense Dennis Haskins, mundialmente reconocido por dar vida al icónico director Richard Belding en la clásica serie juvenil Salvados por la campana (Saved by the Bell), falleció a los 75 años. La triste noticia fue confirmada por su representante, Jay Schachter, quien expresó su pesar al portal The Hollywood Reporter: "Es una pérdida trágica. Todos queríamos al Sr. Belding, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona".Una batalla privada contra el ParkinsonHasta el momento, la causa oficial del deceso no ha sido revelada por su familia o equipo de prensa. Sin embargo, el establecimiento Dimples Karaoke, un bar que el actor frecuentaba asiduamente, compartió que Haskins padecía la enfermedad de Parkinson. Según los dueños del lugar, el actor había guardado silencio sobre su diagnóstico y otras preocupaciones de salud durante los últimos ocho años porque "no quería la atención" ni tener que dar explicaciones públicas sobre su condición. El Parkinson, una afección neurodegenerativa causada por la pérdida progresiva de dopamina, afecta principalmente la movilidad y empeora con el tiempo. Sus seres queridos y los propietarios del bar respetaron su deseo de privacidad y lo acompañaron discretamente durante su enfermedad.El legado del Director BeldingNacido el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee, Haskins se consolidó como una figura paterna y autoritaria, pero de buen corazón, para toda una generación. Su personaje, el director de la secundaria Bayside, era la autoridad que intentaba poner orden ante las constantes travesuras de Zack Morris, A.C. Slater, Screech Powers y el resto del elenco.Su inolvidable frase "Ey, ey, ey, ¿qué está pasando aquí?" se convirtió en un pilar de la cultura pop de finales de los 80 y principios de los 90. Haskins interpretó a Belding desde la serie precursora Good Morning, Miss Bliss (1988) y durante toda la emisión original de Salvados por la campana (1989-1992), participando en casi 90 episodios. Retomó el papel en secuelas como Estilo hawaiano y La nueva generación, y su última aparición con el personaje fue en 2015 durante un emotivo reencuentro en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.Más allá de BaysideAntes de llegar a la fama televisiva, Haskins desarrolló su pasión por la actuación en la Universidad de Tennessee en Chattanooga, donde fue un líder estudiantil, miembro fundador de un grupo de teatro comunitario e incluso organizó conciertos históricos, como una presentación de Ike y Tina Turner en 1973.Además de su emblemático papel en la comedia juvenil, el actor construyó una sólida carrera con apariciones en series y películas de gran calibre, incluyendo Mad Men, How I Met Your Mother, It’s Always Sunny in Philadelphia y la cinta A Million Ways to Die in the West. Su partida deja un vacío en la televisión, pero su imagen como el eterno director de Bayside permanecerá por siempre en la memoria de sus millones de fans, a quienes, según su representante, "amaba profundamente y siempre les dedicaba su tiempo".