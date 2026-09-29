Fallece Dennis Haskins, el inolvidable director Belding de 'Salvados por la campana', a los 75 años

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El actor estadounidense murió a los 75 años, dejando un legado imborrable en la comedia juvenil. Aunque su representante no detalló la causa oficial, allegados revelaron que llevaba ocho años luchando en privado contra la enfermedad de Parkinson.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 09:41 AM.