Fallece el reconocido actor Otto Sirgo a los 79 años, dejando un legado de más de cinco décadas

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. Otto Sirgo, reconocido y veterano actor de telenovelas, cine y teatro, falleció este martes 29 de septiembre de 2026. La triste noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), generando una ola de reacciones y condolencias entre sus colegas y la comunidad artística.Una trayectoria de más de cinco décadasNacido como Otto Sirgo Haller el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, el actor provenía de una familia con profundas raíces en el arte: su padre fue el actor cubano Otto Sirgo Prieto y, por parte de su madre, era nieto de la legendaria actriz Conchita Gentil Arcos.Aunque nació en la isla caribeña, Sirgo desarrolló la gran mayoría de su carrera en México, país del que obtuvo la nacionalidad. El Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura lo reconoce no solo como un destacado intérprete, sino también como director de escena en cine, teatro y televisión, con una carrera que comenzó a forjarse desde finales de la década de 1960.Causa de muerte no reveladaHasta el momento, no se ha informado públicamente la causa oficial de su fallecimiento. La información difundida este 29 de septiembre confirma su deceso, pero no proporciona detalles sobre hospitalizaciones o padecimientos específicos. Si bien Sirgo había hablado abiertamente sobre su salud en años recientes (en una entrevista de mayo de 2025 mencionó los retos de salud a sus 78 años y el impacto de la muerte de su esposa, la actriz Maleni Morales), no existe ninguna fuente oficial que confirme que dicho padecimiento estuviera relacionado con su fallecimiento actual.Un legado imborrable en las pantallasLa huella de Otto Sirgo en la televisión mexicana es inmensa. A lo largo de su vida, formó parte del elenco de numerosas telenovelas que marcaron épocas, entre las que destacan: La mentira, Honor y orgullo, El amor tiene cara de mujer, Los miserables, Marina, El honorable señor Valdez, Barata de primavera, Lazos de amor, Alcanzar una estrella II, Tres veces Ana, Vencer el pasado, Falsa identidad, Ringo, Enemigo íntimo, Eternamente amándonos y Juegos interrumpidos.Uno de sus trabajos más recientes fue en la producción de TelevisaUnivision, Doménica Montero, donde tuvo una participación especial compartiendo escena con figuras de la talla de Irán Eory, Raquel Olmedo, Fernando Ciangherotti, Leonardo Daniel y César Évora. Su partida marca el fin de una era para la actuación en México, pero su extenso trabajo garantiza que su memoria permanezca viva en la historia del entretenimiento.