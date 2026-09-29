Fallece el reconocido actor Otto Sirgo a los 79 años, dejando un legado de más de cinco décadas

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La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el deceso del veterano actor cubano-mexicano este 29 de septiembre de 2026. Aunque se desconoce la causa oficial, su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro lo consolida como una figura fundamental de la industria del entretenimiento en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 03:19 PM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 04:08 PM.