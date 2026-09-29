Fallece Rogelio Villarreal López "Pipo", fundador de Los Hermanos Mier, a los 64 años

El mundo de la música regional mexicana está de luto tras el fallecimiento de Rogelio Villarreal López, mejor conocido como "Pipo", quien fuera uno de los miembros fundadores de Los Hermanos Mier. El músico murió a los 64 años y fue sepultado este sábado en Santiago, Nuevo León, su municipio natal, aunque hasta el momento no se ha revelado oficialmente la causa de su deceso.El homenaje de Los MierLa agrupación, ahora conocida como Los Mier, confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales, rindiendo un sentido homenaje a quien fuera parte fundamental de sus inicios. "Con profundo dolor despedimos a nuestro gran amigo Rogelio Villarreal López, quien fue parte importante de nuestros inicios como Los Hermanos Mier, participando en los álbumes Cachito de Luna y De Pies a Cabeza en los primeros años", señaló el comunicado firmado por Héctor Mier y la banda, agradeciéndole por ser "parte de nuestra historia".Confirmación oficial y contexto familiarEl Gobierno de Santiago, Nuevo León, también emitió un mensaje de condolencia, confirmando el fallecimiento y destacando el vínculo familiar del artista con la administración local. El ayuntamiento señaló que Villarreal López era hermano de Blanca Leticia Villarreal López, directora general de Atención a la Mujer del municipio, uniéndose a la pena que embarga a la familia en este difícil momento.Aunque algunos seguidores han especulado en redes sociales sobre posibles problemas de salud que el artista habría enfrentado en sus últimos años de alejamiento de los escenarios, ni la familia ni los representantes del grupo han proporcionado detalles médicos sobre las circunstancias de su muerte.Un legado fundacional en la cumbia románticaLa figura de "Pipo" quedará para siempre ligada a la etapa fundacional de la agrupación, la cual comenzó su trayectoria desde El Cercado, Nuevo León, antes de alcanzar fama nacional. Su participación en los primeros materiales discográficos ayudó a construir el repertorio que consolidó al grupo como un pilar de la música chicana y la cumbia romántica del norte del país.Canciones emblemáticas como "Te Amo", "La Coloreteada", "Notas de Sociedad", "Dulcemente Enamorada" y "Muñeca de Ojos de Miel" forman parte del legado que Villarreal López ayudó a cimentar. Su música sigue vigente en plataformas digitales, estaciones de radio y celebraciones familiares, asegurando que su contribución a la historia de la música grupera perdure en la memoria de sus seguidores.