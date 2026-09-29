Fallece Rogelio Villarreal López "Pipo", fundador de Los Hermanos Mier, a los 64 años

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El músico y miembro fundador de la legendaria agrupación norteña falleció a los 64 años. Aunque la causa oficial del deceso no ha sido revelada, la banda y el gobierno de Santiago, Nuevo León, confirmaron su sepultura en su tierra natal, recordando su invaluable legado en los primeros álbumes del grupo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 10:30 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 10:34 AM.