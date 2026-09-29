Joanna Vega-Biestro desmiente acusaciones de plagio de Gala Montes contra María José y Paty Cantú

La conductora y periodista Joanna Vega-Biestro salió al paso de las recientes acusaciones de Gala Montes, quien había señalado a las cantantes María José y Paty Cantú de un presunto plagio. A través del programa Sale el sol, Vega-Biestro desmintió la teoría de la actriz, cuestionando la validez de sus reclamos y evidenciando una vez más la fractura en su relación.Cuestionamiento al supuesto plagioLa polémica se desató cuando Gala Montes, a través de sus historias de Instagram, advirtió que le tocaría su "media hora de karate" a la 'Josa' y a Paty Cantú. La exhabitante de La casa de los famosos México 2026 aseguró que existían muchas similitudes entre el sencillo "La mala del cuento" de las artistas y una de sus canciones más recientes, vinculada a su nuevo álbum La hija de nadie.En respuesta, Joanna Vega-Biestro abordó el tema en su segmento de espectáculos y presentó un listado de diversos sencillos que ya llevan el mismo nombre en la industria musical. Con esta acción, la periodista puso en duda las acusaciones de Montes, dejando entrever que no respalda sus palabras y que el uso de títulos similares es una práctica común que no constituye necesariamente un plagio.Una disputa que escala fuera de la músicaEste nuevo capítulo de la controversia se suma a un historial reciente de tensiones entre ambas figuras. Semanas atrás, Vega-Biestro afirmó haber recibido información de que Montes habría agredido a la psicóloga del reality show, de donde la actriz salió sorpresivamente tras menos de 48 horas de haber ingresado.Las declaraciones de la periodista no pasaron desapercibidas para Gala, quien estalló en su contra y le exigió que dejara de investigar su vida personal. En un fuerte cruce verbal, Montes lanzó una amenaza que cruzó los límites de lo profesional: "Así como ella me acosa, yo la puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder… Tú quieres que vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente, ¿no, verdad? Entonces respeta".Límites claros y silencio por ahoraAnte la mención de su familia, Joanna Vega-Biestro no se quedó callada y marcó un límite tajante. Pidió que su hija fuera excluida de la conversación, calificándola como "un tercero completamente ajeno a esta situación" que no tiene nada que ver con su profesión ni con las diferencias personales que puedan tener.Hasta el momento, la relación entre la conductora y la actriz parece estar irreversiblemente fracturada. Mientras Joanna mantiene su postura de separar lo profesional de lo personal, Gala Montes no se ha pronunciado públicamente sobre estas últimas declaraciones vertidas en Sale el sol, dejando la puerta abierta a que la polémica continúe en las redes sociales.