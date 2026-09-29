Joanna Vega-Biestro desmiente acusaciones de plagio de Gala Montes contra María José y Paty Cantú

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La conductora de Sale el sol cuestionó las acusaciones de la actriz sobre el supuesto robo de ideas para su sencillo, enlistando otros temas con el mismo nombre. Esto se suma a la creciente tensión entre ambas tras la salida de Montes del reality y sus recientes cruces verbales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 04:28 PM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 04:34 PM.